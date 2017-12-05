Deliller toplanamadı, yine tahliye yok

Arkadaşımız Nur Ener Kılınç 280 gündür tutuklu. Nur’un tutukluluk durumunun dosya üzerinden incelenmesini 1 Aralık Cuma günü yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri, yine delillerin toplanamaması dolayısıyla tutukluluğun devamına karar verdi.

Yaklaşık 10 aydır aynı gerekçelerle sürekli tutukluluğun devamına karar veren mahkeme üyelerinin gerekçeli kararında diğer kararlarla aynı ifadeler yer aldı. Kararda, “Delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması gözetildiğinde adli kontrol müessesinin yetersiz kalacağı atılı suçun yasadaki müeyyidesine göre tutukluluk tedbirinin ölçülü olması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği sürede gözetilerek sanığın CMK 100 ve devamı maddeleri nazara alınarak İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine 7 gün içerisinde itirazı kabil olmak üzere tutuklu sanık NACİYE NUR KILINÇ’ın TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA, Tutukluluk incelemesinin 29/12/2017 tarihinde yapılmasına, bu sebeplerle duruşmanın daha önce atılı bulunduğu 20/02/2018 günü saat 11:15’e bırakılmasına oybirliği ile karar verildi. 01/12/2017” ifadeleri yer aldı. Öte yandan kararda imzası bulunan mahkeme heyetinin bir önceki heyetle aynı olmaması, başkan ve bir üyenin değiştirilmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Daha önce de yaşanan heyet üyelerinin değiştirilmesinin hukuka uygun olup olmadığı ise tartışmalı bir konu olarak varlığını sürdürüyor.