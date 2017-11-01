Demirel doğum gününde anıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 93. doğum gününde memleketi İslamköy'deki mezarı başında anıldı.

Demirel'in 93. doğum günü dolayısıyla Isparta'nın Atabey ilçesi İslamköy'deki Çalca Tepe'de anma programı düzenlendi.

Programa, Demirel ailesi üyelerinin yanı sıra, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski bakanlar Esat Kıratlıoğlu, Hamdi Üçpınarlar, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demirel'in özel doktorluğunu yapan Aylin Cesur, tören öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, anma törenine Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğunu söyledi.

Ömrünün son 20 senesini Süleyman Demirel ile geçirdiğini anlatan Cesur, şerefle yaptığı görevinin her anının hatırlanacak anılarla dolu olduğunu ifade etti.

Cesur, "Ömrünü cumhuriyete, cumhuriyetin değerlerine, manevi ve medenileşme mücadelesine adadı. Demokrasi ve kalkınmanın kahramanı oldu. Bunlar cumhuriyetin değerleridir. Benim için eksikliğini hissetmemek imkansız. Her gün derinleşen bir hasret." diye konuştu.

Doğum günü dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Demirel'in mezarına çelenk bırakıldı. Demirel için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Süleyman Demirel'i anlamanın Türkiye sevdasını anlamak olduğunu söyledi. Feyzioğlu, "Çok sayıda öğrencisinden biri olma şerefine bizzat kendi talimatlarıyla eriştiğim için kendimi bahtiyar hissediyorum." dedi.

Eski Bakan Hamdi Üçpınarlar da Süleyman Demirel'in ailesinin gayretleriyle yapılan anıt mezar projesinin neticeye ulaştığını, ihalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Eski Bakan Esat Kıratlıoğlu da Türkiye'nin kalkınmasında Süleyman Demirel'in imzasının bulunduğunu kaydetti.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da Demirel ile anılarını anlattı.

Konuşmaların ardından İslamköy İlkokulu ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, Demirel'in mezarına karanfil bıraktı, dua etti. Bazı ilkokul öğrencileri de anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.