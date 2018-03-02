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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Demirel'e verilen brifing

02 Mart 2018, Cuma
28 Şubat’ta Demirel’in Başdanışmanı olan, eski Millî Savunma Bakanlarından Vefa Tanır, o günleri 2014’te Yeni Asya’ya anlatmıştı.

“Postmodern darbe; ‘28 Şubat” hakkında çok yazıldı, çok konuşuldu. Hepsi yanlış. Bilen kişiler de sustuğu için doğrular konuşulmadı. Konuşulanlar 17 Ağustos depreminin târifi gibiydi. 16 Ağustos’ta hiçbir şey yok. 17 Ağustosta Marmara bölgesinin bir bölümü yerle bir. “28 Şubat” sürecinde Cumhurbaşkanı müşâviri idim, daha doğrusu başdanışmandım. Halbuki “28 Şubat” 3-5 ay evvel dalga dalga geliyordu. Benim bildiğim, Cumhurbaşkanı Demirel, askerlerden bir brifing istedi. 17 Ocak’ta Genelkurmay’da Sayın Cumhurbaşkanına verilen brifing, ilk büyük sallantı idi. Neleri yaktı, neleri kurtardı, “28 Şubat”ta görüldü. O günkü konuşmaları görmeden yapılan yazımlar onun için hatalı oluyor. Bakalım doğruları kim yazacak? 17 Ocak 1997 günü Demirel’in isteği üzerine askerler de hazırlandılar. Sadece Demirel’e bir brifing verdiler. Brifingden sonra beni emrettiler. Bir görevli, “Cumhurbaşkanı sizi çağırıyor” dedi. Danışmanların bulunduğu binada özel çalışma odasındaydı. Ben de hazırdım, gittim. “Otur” dedi. Karşısındaki koltuğa oturdum. Hem yorgun, hem de rengi uçuktu. “Hayrola efendim!” dedim. Öylesine ki ben o anda müşâvir Vefa Tanır olarak değil de doktor olarak çağrıldığımı zannettim. Bir iki dakika sessiz geçti. “Çok kötü bir gündü” dedi. Sayın Cumhurbaşkanının Genelkurmay Başkanı Karadayı’ya güveni vardı. Çünkü altından korkmuyordu. Korkmadığı brifingdeki havadan da belli oluyordu. “Yeni bir ‘12 Mart’ olurdu”, diyebiliyordu. Yani “28 Şubat”, aslında 17 Ocak 1997’de başladı. Her şey birdenbire mahvoldu…

Yazarlara savrulan tehditler, hâlâ hafızalarda

Genel Yayın Yönetmenimiz  Kâzım Güleçyüz o dönem yaşananları şu cümlelerle anlatıyor; “Genelkurmay’ın basınla, medyanın karargâhla olan yakın ve yoğun ilişkisi öteden beri konuşulan ve tartışılan konulardan biri. Nitekim son olarak Mehmet Ali Birand’ın bu hususta “özeleştiri ve itiraf” niteliğindeki yazıları çok ilgi çekti ve gündem oluşturdu. Özellikle 28 Şubat döneminde medya yöneticilerine karargâhta verilen irtica brifingleri, generallerin gazetelere açtığı telefonlarla attırılan manşetler, “aykırı” bir duruş sergileyen yazar ve yorumculara savrulan tehditler, hâlâ hafızalarda. Medya ile kurulan bu anormal ilişkinin internete de yansıdığı; bir taraftan “irticaî” yayın yapmakla suçlanan internet siteleri fişlenirken, diğer taraftan onlara karşı manipülatif yayınlar yapmak üzere “alternatif” siteler kurdurulduğu, kısa bir süre önce ortaya çıkarılan andıçlarla anlaşıldı.”

Genelkurmay brifingleri neydi?

 

28 Şubat’taki MGK toplantısını, Genelkurmay’ın sivil toplum, medya ve yargı mensuplarıyla yaptığı, kamuoyuna “irtica brifingleri” olarak yansıyan toplantılar izledi. Bu toplantılarda muhataplar Türkiye’deki “irticai tehdit” konusunda uyarılıyor, laik düzenin korunması için yapılması gerekenler anlatılıyordu. İrticai faaliyetlerin takip ve kontrolü amacıyla bu dönemde Batı Çalışma Grubu (BÇG) oluşturuldu. MGK kararlarının uygulanmasını denetlemek üzerek kurulan BÇG’nin milyonlarca kişi, kurum ve kuruluşla ilgili fişleme çalışmaları yaptığı iddia ediliyor. 28 Şubat dâvâsı sanığı, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan mahkemedeki savunmasında, BÇG’nin dönemin hükümetinin yayınladığı talimat doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığı’nın yayınladığı 10 Nisan 1997 tarihli emirle kurulduğunu belirtmiş ve emrin “irticai olaylar hakkındaki ilgilileri ve yetkilileri uygun ve yasal platformlarda bilgilendirmek” olduğunu kaydetmişti.

Bu brifinge katılan valiyi görevden alırım

Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’in brifinglere karşı takındığı tavırla valilerin brifinglere katılımını önlemeye çalıştı. 28 Şubat döneminde, askerin üniversitedeki akademisyenler, yüksek yargıçlar ve gazetecilere hükümetle ilgili brifingler verdiği bir dönemde valiler de Ankara’daki sunumlara davet edildi. Kendisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini toplayan Akşener, “Bu birifinge hangi vali katılırsa, o valiyi görevden alırım” diyerek brifingi engelledi.

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