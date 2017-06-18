Demirel hatırası

Türkiye’nin Barajlar Kralı, Bir Bilen’i, Çoban Sülü’sü... Türk siyasetinin köylü ‘Baba’sı Süleyman Demirel, vefatının 2. yıldönümünde Isparta’da törenlerle anıldı.

Türk siyasetinin yarım asrına damgasını vuran 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün ikinci yıl dönümünde, memleketi Isparta’da ve doğum yeri İslamköy’de törenlerle anıldı. O, Türkiye’nin Barajlar Kralı, Bir Bilen’i, Çoban Sülü’süydü. Türk siyasetinin fötr şapkalı ‘Baba’sıydı. Vefatının üzerinden tam iki yıl geçti. Memleketi Isparta’da ve doğduğu yer İslamköy’de devlet töreniyle anılan Demirel, Ispartalı hemşehrilerince hayırla yad edildi.

17 Haziran 2015 tarihinde vefat eden 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için SDÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen ‘Demirel’i Anmak ve Anlamak’ paneline, SDÜ’den Doç. Dr. Hakan Mehmet Kiriş oturum başkanlığı yaptı. Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tanju Tosun ‘Türk Siyasal Hareketinde Süleyman Demirel’, Prof. Dr. Gülsün Erdoğan Tosun ‘Süleyman Demirel’in İletişim Dili’ ve gazeteci yazar Yavuz Donat ise ‘Demirel’le Yaşayıp Gördüklerim’ konularında konuşma yaptı. Panele Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı, Demirel’in siyaset arkadaşları ve eski bakanlar Esat Kıratlıoğlu ile Hamdi Üçpınarlar, Demirel’in doktoru Aylin Cesur, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan Milletvekili Şemsettin Hacıyev, kardeşi Şevket Demirel’in hanımı Sezen Demirel, kızı Nihan Atasagun Demirel katıldı. Törene çok sayıda eski milletvekili, akademisyenler, öğrenciler ve Ispartalılar da ilgi gösterdi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ’NDE PANEL

SDÜ Prof. Dr. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi’ndeki panele CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mehmet Haberal çelenk gönderdi. Panelin yapıldığı salonda katılımcılara Süleyman Demirel’in fotoğrafının bulunduğu rozet ile Türk siyasî tarihine damga vurduğu Demirel’le özdeşleşen fötr şapkasının seramikten yapılış küçük örneği dağıtıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Demirel’in mezarının da bulunduğu İslamköy’deki Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’nin tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Gönen Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan kalem seti Demirel Vakfı Başkanı Nihal Atasagun Demirel’e SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı tarafından hediye edildi.

DEMOKRASİ BİLİNCİNİ KAZANDIRDI

Rektörlük görevine başladıktan bir ay sonra Demirel’in vefat ettiğini ve kendisiyle çalışma fırsatı bulamadığını belirten SDÜ Rektörü Prof. Dr. Çarıkçı, “Bu konuda bahtsız bir rektör olarak beraber çalışma imkânımız olmadı. Ben bir Ispartalıyım ve burada büyüdüm. Dolayısıyla çocukluğumdan beri Süleyman Demirel’in siyasî hayatını takip ediyorum. Demokrasi bilincimizi kazanmamamızda çok büyük katkısı olan siyasetçilerden biriydi. Yıllar sonra ismini taşıyan üniversitede rektör olmak benim için ayrı bir gurur, ama Süleyman Demirel’le çalışamamak ayrı bir üzüntü oldu” dedi.

ZİNCİRBOZAN’A GİDERKEN BİLE HAVAALANI İNŞASI PLANLADI

Gazeteci yazar Yavuz Donat ise Süleyman Demirel ile yaşadıkları anıları paneli izleyen katılımcılarla paylaştı. Demirel’in büyük bir lider olduğuna vurgu yapan Donat ‘En unutamadığım hatıra’ dediği Zincirbozan hikâyesini anlatırken; “Süleyman Demirel’e Zincirbozan’a gönderileceği haberini ilk ben verdim. Aradım ‘Efendim bir şey var, ama canınızı sıkacak. Sürgüne gideceksiniz’ dedim. Beni çağırdı yanına gittim. Nereye diye sordu Çanakkale taraflarına dedim. İnanılmaz bir tepki vermişti. Sonra Zincirbozan’a sürgün tebliğ edildi. Gideceği günden bir gün evvel beni aradı ‘Yarın sabah gel konuşalım’ dedi. Sabah erkenden kalktım gittim. Önünde bir harita vardı. ‘Şimdi haritaya şunun için baktım, Çanakkale Ankara’ya 650 km, İstanbul’a 350-400 km. Buradan İzmir’e gitmek mümkün değil. Vatandaş nasıl gidiyor. Biz burada bir hata yapmışız. Çanakkale’ye havaalanı yapmamışız’ dedi. Biraz sonra sürgüne gidiyor Çanakkale’ye havaalanı yapmak istiyor. Şevket Ağa dedi ki, ‘Ağa ağa yaptın yaptın sürgüne gidiyorsun. Yapmaya devam et, yaptın da ne oldu?’ diye sordu. Şevket Ağaya hemen cevap verdi, ‘O ayrı bu ayrı. Geleceğim yeniden başbakan olacağım ve Çanakkale’ye havaalanını yapacağım. O iddianın ve inancın insanıdır.” ifadelerini kullandı.

RESMÎ TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Süleyman Demirel’in ölüm tarihi olan 17 Haziran’da mezarının bulunduğu İslamköy’deki Çalcatepe’de resmî tören gerçekleştirildi. Isparta Valiliği koordinesinde yapılan resmî programda ilk olarak saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı çelengi Demirel’in mezarına konuldu. Demirel’in özgeçmişi okunduktan sonra ise aile, taziyeleri kabul etti. Demirel Vakfı da akşam İslamköy’de iftar yemeği verdi. Program Süleyman Demirel için okutulan mevlidi şerif ile son buldu.