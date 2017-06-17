Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

​DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün ikinci yıldönümünde mezarının bulunduğu İslamköy'deki Çalcatepe'de resmi törenle anıldı.

Isparta Valiliği koordinesinde yapılan resmi program, Çalcatepe'deki mezarı başında Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Demirel'in mezarı memleketi Isparta'nın meşhur gülleriyle donatılırken, gülsuyu da kullanıldı. Mezara ayrıca Başbakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi çelenkleri konuldu. İslamköy sokakları ve törenin yapılacağı Çalçatepe, Demirel'in fotoğraflarıyla süslendi. Demirel'i anma töreninde Cumhurbaşkanlığı çelengi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından Demirel'in mezarına askeri törenle konuldu. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törendeki konuşmaların ardından Demirel ailesi taziyeleri kabul etti. Tören alanına 'Büyük Türkiye'nin mimarı, Cumhuriyet ve demokrasinin yılmaz savunucusu Cumhurbaşkanımız sayın Süleyman Demirel'i ebediyete intikallerinin yıldönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz' yazılı Güniz Sokak'a ait Demirel'in fotoğrafı ve Türk bayrağı asıldı. Törene şu isimler katıldı:

ESKİ BAKANLARI UNUTMADI

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Garnizon Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Başbakan eski Yardımcısı Murat Karayalçın, eski bakanlar ve Demirel'in siyaset arkadaşları Esat Kıratlıoğlu, Vefa Tanır, Yaşar Topçu, Hamdi Üçpınarlar, Ali Şevki Erek, İbrahim Gürdal, Nevzat Ercan, Turhan Tayan ve Ufuk Söylemez, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Demirel'in yakın dostu işadamı Taylan Bilgel, Demirel ailesinden merhum Şevket Demirel'in eşi Sezen Demirel, kızları Nihan Atasagun Demirel, Nihan Demirel, Demirel'in doktoru ve başdanışmanlığını da yapan Aylin Cesur, gaziler, SDÜ öğrencileri, Ispartalılar ve baba ocağı İslamköylüler katıldı.

BAKAN ÇELİK KONUŞTU

Bir söz üstadı olan merhum Cumhurbaşkanı Demirel'i sözlerle ifade etmenin çok kolay olmadığını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Demirel'i şöyle anlattı:

“1 Kasım 1924'te İslamköy'de başlayan, DSİ genel müdürü olarak ülkemizin ekonomik kalkınmasına hizmet eden, siyasi mücadelesiyle demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayan, Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde başbakan ve cumhurbaşkanı görevleri yapan, nükteli sözleriyle siyasi nezakette örnek bir duruş sergileyen ve 17 Haziran 2015'te sona eren çileyle, mücadeleyle ama hep millete hizmet etme gayretiyle geçen bir ömür. Mütevazı bir Anadolu ailesinde büyüyen ve Türkiye'nin en tepesine çıkmayı başarabilen bir azmin ismidir Süleyman Demirel. Rahmetli Demirel'in çobanlıktan cumhurbaşkanlığına çıktığı, açtığı yol demokrasimizin ve cumhuriyetimizin katettiği mesafeyi de sembolize etmektedir."

"KÖYLÜLÜĞÜ KİMLİĞİN PARÇASI"

Merhum Demirel'in devletin en tepesinde bile köylülüğü, çobanlığı kimliğin bir parçası olarak gördüğünü kaydeden Bakan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Köylü Demirel, mühendis Demirel, siyasetçi Demirel olarak Türk siyasi hayatının son 50 yılına damgasını vurdu. Kuşkusuz Sayın Demirel'in hayat serüveni Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun da aslında bir yansımasıdır. 'Yollar yürümekle aşınmaz', 'Dün dündür bugün bugündür', 'Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz', 'Büyük eserler büyük hayallerin neticesidir' gibi veciz sözler siyasi tarihimizde unutulmaz bir yer edindi. Türkiye'nin her meselesine kafa yormuş bir siyaset ve devlet adamıydı. 'Yakası rozetli aydınlarımız sıkılmadan, utanmadan, iftihar duyarak, başı kasketli ağababalarının elini öpebilselerdi, sorunların hepsi çoktan hallolmuş olurdu.' Demirel'in bu sözü önemli bir sosyolojik sorunu da ortaya koyuyor. Rahmetli Demirel halktan kopuk aydın kitlesinin sorunları çözemeyeceğini çok iyi tespit etmişti. Onun için rahmetli halkın içinden gelen, halka dokunan bir siyaset tarzını benimsemişti."

ANIT MEZAR İHALESİ YAPILIYOR

Demirel'in sessiz milyonların sesi olma söyleminin ve milli irade vurgusunun onu milletin gözünde siyasetin babası yaptığını da belirten Bakan Çelik, “Rahmetli Demirel 2 yıl önce aramızdan ayrıldı ama siyasi hayatımızın en önemli simalarından biri olarak tarihteki yerini almış durumdadır. Devlet, hükümet, sevenleri olarak burada bir anıt mezar için de 3 Temmuz'da ihalesini gerçekleştireceğiz ve bu anmaları da bu anıt mezarda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

KIRATLIOĞLU DEMİREL'İ ANLATTI

Süleyman Demirel'i 1954'te tanıdığını ve aynı mahallede oturduklarını, dostluklarının o tarihte başladığını anlatan eski bakan Esat Kıratlıoğlu, şunları söyledi:

“Politikaya da birlikte başladık ve bütün siyasi hayatında onun verdiği çeşitli görevlerde onun yanında hizmet etme şansı buldum ve büyük bahtiyarlık duydum ve yolumuz hiç ayrılmadı. Sayın Demirel'i 'hep şapkasını aldı gitti' gibi bir korkaklıkla ifade ederler. Halbuki sayın Demirel benim hayatımda tanıdığım en cesur insandı."

"'GÖĞSÜMÜZ ÇOK KABARIK"

Şevket Demirel'in kızı Nihan Demirel Atasagun, düşüncelerini “Sayın 9'uncu Cumhurbaşkanımız çok sevgili can amcamızın yüce ruhu önünde saygı ve minnetle, gururla eğiliyoruz. Göğsümüz çok kabarık. Sevgi seli içinde anılmasından da ayrıca çok gurur duyuyoruz" diye anlattı.

BİLGEL: ÖZLEMLE ANIYORUZ

Demirel'in yakın dostu işadamı Taylan Bilgel, Türkiye'nin iki yıl önce bugün çok büyük bir değerini kaybettiğini ve yerinin doldurulamadığını söyledi. Bilgel, “Rahmetli Cumhurbaşkanımızı, vefatlarının ikinci yılında rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz" dedi.

DOKTORU CESUR: DUA EDECEĞİZ

Demirel'in uzun yıllar yakın doktorluğu ve başdanışmanlığı görevlerini de yapan Aylin Cesur, şöyle dedi:

“Sayın cumhurbaşkanımızı her geçen gün daha fazla hasret ve özlemle anıyoruz. Buraya yine kendisinin dostları, çok yakın arkadaşları ailesi, sevenleri ve tüm Türkiye'den gelen Demirel sevdalılarıyla beraber aziz hatırası önünde saygılarımızı sunmaya geldik, duamızı edeceğiz. Hem sevenleri hem devlet olarak hep beraber huzurundayız ve şükranlarımızı sunacağız ve Yüce Allah'a da dua edeceğiz kendisi için."

DEMİREL MÜZESİ'NE YOĞUN İLGİ

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün ikinci yıldönümü nedeniyle mezarının bulunduğu memleketi Isparta'nın Atabey İlçesi'ne bağlı İslamköy'de bulunan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Demirel'i anma programına katılanlar, resmi tören öncesi ve sonrasında Demirel'in doğduğu ve büyüdüğü evin de bulunduğu külliye içiresindeki müzede Demirel'in siyasi hayatına ilişkin eserleri inceledi. Müzeyi gezenler, Demirel'in 55 yıllık siyasi yaşamından kesitlerin sunulduğu alanlarda dakikalarca zaman geçirdi. Müze girişinde Türk bayrağı ve Demirel'in heykeli ile müzedeki diğer eserlerle birlikte önünde çocuk, genç, yaşlı tüm ziyaretçiler fotoğraf çektirdi.