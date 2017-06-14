Demirel, vefatının ikinci yılında anılacak

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının ikinci yılında memleketi Isparta'da yad edilecek.

Demirel Vakfı Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirel'in vefatının ikinci yılı dolayısıyla, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 16 Haziran'da üniversite yerleşkesinde bir anma etkinliği düzenlenecek. Anma programında akademisyenler ve gazeteciler Demirel'i anlatacak. Demirel'in İslamköy Çalca Tepe'deki anıt mezarı başında 17 Haziran'da yad edilmeye devam edecek. Aile yakınlarına taziyelerin sunulmasının ardından dualar okunacak. Demirel Vakfı tarafından, İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nde iftar yemeği verilecek ve Demirel için mevlit okunacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde, solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi olduğu Özel Ankara Güven Hastanesi'nde, 91 yaşında vefat etmişti. AA

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