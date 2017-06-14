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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Demirel, vefatının ikinci yılında anılacak

14 Haziran 2017, Çarşamba 15:00
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının ikinci yılında memleketi Isparta'da yad edilecek.

Demirel Vakfı Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirel'in vefatının ikinci yılı dolayısıyla, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 16 Haziran'da üniversite yerleşkesinde bir anma etkinliği düzenlenecek.

Anma programında akademisyenler ve gazeteciler Demirel'i anlatacak. 

Demirel'in İslamköy Çalca Tepe'deki anıt mezarı başında 17 Haziran'da yad edilmeye devam edecek. Aile yakınlarına taziyelerin sunulmasının ardından dualar okunacak. 

Demirel Vakfı tarafından, İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nde iftar yemeği verilecek ve Demirel için mevlit okunacak. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde, solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi olduğu Özel Ankara Güven Hastanesi'nde, 91 yaşında vefat etmişti. 

AA

Etiketler: süleyman demirel
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  • HÜSEYİN İLHAN

    15.06.2017 05:19:47

    ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN. Şimdiki haramilere-yağmacılara,haksızlıkları ayyuka çıkmış ve bilhassa insanımızı PKK hainilerine,MAVİ MARMARA ŞEHİTLERİNİ SİYONİST KATİLLERE SATANtefessüh etmiş DİN İSTİSMARCISI siyaset kepazelerine bakınca merhumun yaptıkalrı dha net ve iyi anlaşılıyor.İHO açıp milletin inancını öğretmeyi hedefleyenlerle İHO açıp MİLİTAN devşirmeyi hedefleyen ucube zihniyet mukayeseye gelmez.GETİRENDE ZAVALLIDIR,AKIL SAĞLIĞINI YİTİRMİŞ,TARAFGİRLİKTE DEBELENEN EBLEHLERDİR.

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