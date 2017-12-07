Demirtaş davasında gözler AİHM’de

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın tutuklu olduğu davanın ilk duruşması, dün Ankara’da görüldü.

Demirtaş’ın avukatı, bundan sonraki süreçte AİHM’in Mart ayına kadar vereceği kararı beklediklerini söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘Terör örgütü yöneticiliği’ başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Demirtaş, savunmasının SEGBİS sistemi ile alınmak istemesi nedeniyle duruşmaya katılmadı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülen dava öncesi cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mahkemeye gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ın, gönderdiği 12 sayfalık dilekçede, bizzat duruşmaya katılma talebinde bulunduğunu, yargılamanın durdurularak, SEGBİS ile savunmasının alınmasına izin veren yasa hükmünün iptali için, mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurusunda bulunmasını talep ettiğini belirtti.

Aslında hukuka karşı yapılmış bir hiledir

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın tutuklu olduğu davanın ilk duruşması, 7 Aralık’ta Ankara’da görülecek. Demirtaş’ın avukatı, bundan sonraki süreçte AİHM’in Mart ayına kadar vereceği kararı beklediklerini söyledi. DW Türkçe’ye konuşan Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, “Beklentimiz Anayasa Mahkemesi’nin haksız olan tutuklama ve yargılamaya ilişkin hukuka uygun bir karar vermesi. Eğer bu olmazsa, AİHM’in tutuklama ile ilgili davamızda karar vermesini bekliyoruz” diyor. Savcılığın tek tek görülmesi gereken fezlekeleri bir araya getirerek bir “torba dava” yarattığını dile getiren Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, “Bize göre siyasal iktidarın yönlendirmesi ile böyle bir torba dava açıldı. Bu aslında hukuka karşı yapılmış bir hiledir” diyor.