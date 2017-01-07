Demokrasi ışığının yandığı gün...

Demokrat Parti 71 yıl önce 1946’da bu gün kuruldu...

Demokrat Parti, 7 Ocak 1946'da kurulan ve dört yıl sonra yapılan seçimlerde (14 Mayıs 1950'de) 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa serbest seçimle iktidarı kazanan Türk siyasi partisidir. Sırasıyla 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanmış ve on yıl boyunca (1950-1960) iktidar olmuştur. Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile iktidardan düşürülmüş ve 29 Eylül 1960'ta kapatılmıştır. Demokrat Partinin kısa adı "DP"dir.

Demokrat Parti'nin kökenleri

Demokrat Parti'nin kökenleri, 1902 yılında yapılan Jön Türkler kongresine kadar uzanır. Bu kongrede Jön Türkler, merkezi otoritenin güçlü olmasını savunanlar ile liberal bir yönetim biçimini savunanlar şeklinde ikiye ayrılmıştı.

Birinci grup Ahmet Rıza liderliğinde İttihat ve Terakki adını aldı. İkinci grup Prens Sabahattin çevresinde toplandı ve Osmanlı Ahrar Fırkası'nı oluşturdu.

İttihat ve Terakki anlayışı I. Dünya Savaşı ve ardından başlayan Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM'de Birinci grup ve sonradan Halk Fırkası'nı en sonunda da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ortaya çıkardı.

İkinci Grup, Ahrar, Hürriyet ve İtilaf ile cumhuriyetin ilanı sonrası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası adlarıyla partileşti. İşte 1946'da kurulan Demokrat Parti bu İkinci Gruptan nüvelenmiş ve sonunda doğmuştur.

Kaynak: Wikipedia

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Açıklama

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Demokrat Parti'nin kuruluşuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. Uysal yaptığı açıklamada ''Büyük bir inançla "Bismillah" denmişti, büyük bir ihtiyaçla; 71 senedir aynı kararlılıkla... Kutlu olsun. Partimiz 71 yaşında'' dedi.

Raşit Yücel'in yazısı: Demokrat Parti...

Demokrat Parti 1946’da bu gün kuruldu...

Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşları CHP’den istifa ederek yeni bir başlangıcın ateşini yakmışlardı.

Türkiye, artık tek parti iktidarından bıkmış ve bir nefes almak istiyordu.

Milletin maddî ve manevî hayatına en acımasız darbeler indiren bu militarist zihniyete darbe vurulma zamanı gelmişti.

Demokrat Parti’nin kurulmasına hem dünyanın baskısı hem de içeride yaşanan baskıların önemli etkisi vardı.

Demokrat Partinin kuruluşu ve Türkiye çapında teşkilâtlanması kolay olmamıştır.

CHP’nin hayata ve bürokrasiye hâkimiyeti bütün şiddeti ile devam ediyordu.

Bürokratik çevrelerden bir çekince ve korkaklık bu partinin teşkilâtlanmasında ve üye kayıtlarında bir çok sıkıntılar meydana getirdi.

Bu aşamada tam teşkilâtlanmadan Türkiye genel seçime gitti.

“Açık oy gizli tasnif” hilesi ile Demokrat Parti’nin aldığı bir çok oylar iptal edilmişti. Bu vesile ile 1950’ye kadar sürecek süreçte Demokrat Parti meclise girememiş oldu.

Dinî hayatı kökünden kazımak isteyen CHP yaptığı yanlışın farkında idi, ama iş işten geçmişti. Yolun sonu görünmüştü. 1950 seçimlerinde tam bir muzafferiyet ile Demokrat Parti tek başına iktidara geldi.

Bediüzzaman Hazretleri ve talebeleri bu günlerde Afyon’da hapis hayatı yaşıyorlardı.

Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçilmiş, Adnan Menderes Başbakan olmuştu.

Bediüzzaman Hazretleri, kendisine ve talebelerine tam zulüm hayatı yaşatılan Afyon Mahkemesinden beraat edince serbest bırakıldı ve Emirdağ’da mecburî ikamete tabi tutuldu.

Bu arada Bediüzzaman Hazretleri, Celal Bayar’a bir tebrik telgrafı gönderirken, Zübeyir Gündüzalp’e sorar:

“Zübeyir ben bu telgrafı niçin gönderiyorum?”

“Siz bilirsiniz Üstadım”

“Kardeşim bu Halkçılar derler ki “Bu Said’in maksadı başkadır, o ne sizden ne bizdendir, onun maksadı başkadır” derler ehl-i imana ve Nurculara saldırıda ellerinde bir delil olur”

Ve Bediüzzaman, Demokrat Partiyi “Kur’ân ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum, onların muvaffakiyetleri için duâ ediyorum” diyerek bu desteğini vefatına kadar bu devam ettirmiştir.

Talebelerine son vasiyetinde de Demokratların desteklenmesi vasiyetinde bulunmuştur.

Merhum Menderes ilk bakanlar kurulu toplantısında ezanın aslî vaziyetinde okunması için karar aldırmış, bu tavrı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundaki bazı bakanların itirazlarına rağmen ezanın aslî vaziyetinde okunması CHP’li milletvekillerinin de müsbet oyları ile meclisten geçmiştir.

Demokratlar, daha sonraki yıllarda ihtilâllere ve muhtıralara uğratılarak bir çok cendereden geçmişlerdir.

Son yıllarda da sıfıra indirme çalışmaları devam etmektedir.

Ama Bediüzzaman’ın sözlerini unutmuyoruz: “İnşallah o Demokratlar istibdadı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyeti şer’iye ye muvaffak olacaklardır”

Ümidimiz budur. Onun söylediği şeylerin hangisi çıkmadı ki?

Konuyla ilgili önemli makale ve haberler:

İstibdadı kıracak bir sebep: Demokrat Parti

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Şimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya âlet edenler, istibdad-ı mutlakla Nurcuları ezdiler. İnşaallah, bir sebep çıkar o istibdadı kıracak, mâsum ve mazlûm Nurcuları kurtaracak. Haşiye: Demokrat çıktı, bir derece kırdı. (Emirdağ Lâhikası) diyerek ifade ettiği Demokrat Parti’nin 07.01.1946 tarihi kuruluş yılı.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/hasan-koc/istibdadi-kiracak-bir-sebep-demokrat-parti_420360

“Ahrar” denilen demokratlar...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/hasan-koc/ahrar-denilen-demokratlar_210702

Ümran Menderes 27 Mayıs'ı anlattı: ''Helalleşemedik, helalleştirmediler''

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/umran-menderes-27-mayis-i-anlatti-helallesemedik-helallestirmediler_398338

“Yeter söz milletindir” sözünün tecelli ettiği gün: 14 Mayıs 1950...

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/yeter-soz-milletindir-sozunun-tecelli-ettigi-gun-14-mayis-1950_396953

''Demokrat Parti ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar''

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http://www.yeniasya.com.tr/politika/demokrat-parti-ayaga-kalkarsa-turkiye-ayaga-kalkar_396362

DP'liler 'Yeniden Büyük Türkiye' diyor

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http://www.yeniasya.com.tr/politika/dp-liler-yeniden-buyuk-turkiye-diyor_396481

Yakın tarih için kara bir leke: Menderes ve arkadaşlarının şehit edilişleri!

Türkiye siyaset tarihi içinde Demokrat Parti döneminde, özellikle hak, hürriyetler başta olmak üzere ekonomi, dış ve iç ilişkiler gibi bir çok sahada pek çok yenilik ve güzellik ülkeye kazandırılmıştı.

Peki hal böyleyken, bu vatan evlâtlarının suçu neydi ki hayatları darağacından sonuçlandı? İşte bu kabil suallerin cevaplarını tarihe birer yadigar olarak bırakılan çeşitli kaynaklardan öğrenmekteyiz.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/yakin-tarih-icin-kara-bir-leke-menderes-ve-arkadaslarinin-sehit-edilisleri_358088



Türkiye demokratlar döneminde büyüdü



​HESA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Ramazan Taş, TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüdüğü 10 yılın Menderes ve Demokrat Parti dönemi (1950-1959), en yavaş büyüdüğü 10 yılın ise 2000-2009 dönemi olduğunu açıkladı.





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http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/turkiye-demokratlar-doneminde-buyudu_364842



