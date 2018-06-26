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26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Demokrasi sınavı devam ediyor

26 Haziran 2018, Salı 00:06
TÜSİAD: Seçimlerin ardından, 21. yüzyılda Türkiye'ye yakışan güçlü bir demokrasi sınavımız devam ediyor.

TÜSİAD yönetimi seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede ‘hukuk devleti ve özgürlük vurgusunda bulunarak, “Demokrasi sınavı devam ediyor” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamasında toplumsal uzlaşıya ve demokrasiye vurgu yapan dernek şu ifadelere yer verdi: “Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı. Türkiye için çok önemli bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Seçimlerin ardından, 21. yüzyılda Türkiye’ye yakışan güçlü bir demokrasi sınavımız devam ediyor. İlk uygulamanın sonraki dönemler için emsal olacağı bilinciyle, yeni meclisimizin katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturmayı başarmasını temenni ediyoruz.”

Hukuk devletini tesis edelim

“Şimdi yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi var” diyen TUSİAD yönetimi şu hususlara dikkat çekilmesini istedi: 

* Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi; 

* Yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarının çözümüne yönelik akılcı bir Ekonomi programı ve mali disiplin; 

* Bağımsızlığı ve kararları ile ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir Merkez Bankası ve tüm kurumlarda liyakat temelli atama sistemi; 

* Vergi reformu ile verginin tabana yayılması ve kayıt dışılık ile etkin mücadele; 

* 4. Sanayi Devrimi’nin temeli olan dijital dönüşüme ve doğayla uyumlu nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışı; 

* Türkiye’nin en önemli küresel güçlerinden birinin insan kaynakları olduğunun bilinciyle ve toplumsal uzlaşma içinde hazırlanacak köklü bir eğitim reformu; 

* Eğitim, çalışma yaşamı, karar alma ve toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması; 

* Uluslararası rekabet gücümüz ve dünyanın bütün bölgelerine yönelik etkimiz açısından elzem olan Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin hızlanması.” 

Etiketler: 24 haziran, seçim, tüsiad
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