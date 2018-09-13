‘Temel hak ve özgürlükleri arTtırmaya çalışmalıdır’ diyen AP Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla ‘demokrasi sözleri tutulsun’ çağrısında bulundu.

Türkiye’nin 1963’ten beri süren Avrupa Birliği (AB) serüveni zorlu bir dönemeçte. İnişli çıkışlı devam eden ilişkilerin geleceğini, Türkiye’nin dışarıdaki algısını ve ilişkilerin geleceğini Artı Gerçek’e değerlendiren Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu Genel Sekreteri ve Türkiye uzmanı Laura Batalla önemli tesbitlerde bulundu.Türkiye’nin insan haklarının garanti altına alarak demokrasi kültürünü sağlamlaştırma ve demokratik uygulamaları pekiştirmeye ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulunan Batalla’ya göre, AB karşılıklı saygıya dayalı, yapıcı diyaloğa açık ve bunun iki tarafın faydasına olduğunu düşünüyor. Batalla Türkiye hükümetin vatandaşlara yönelik artan baskının AB tarafından yeterince eleştirilmediği iddiasına ise “AB olarak Türkiye’ye gerekli uyarıları yapıyoruz” diyerek cevap verdi.

HÜRRİYETler arttırılmalı

Rota ‘hukuk’ olmalı diyen Batalla şunları dedi: “Türkiye yeni yönetim sistemini mutlaka demokratik yönetim anlayışına göre ayarlayarak, Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve adalet alanında gelişmeler olduğu sürece AB’ye katılma görüşmeleri devam edilebilir ve işbirliği sağlanılabilir. Ankara, AB’nin kuruluş değerleri olan bireysel temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine yönelik çalışma isteğini ortaya koymaya gayret etmelidir. Bu bağlamda atılan her adım memnuniyet vericidir.”

Türkiye - AB ilişkilerinin geleceğini de değerlendiren Batalla, “Türkiye yeni yönetim sistemini mutlaka demokratik yönetim anlayışına göre ayarlayarak, temel hak ve özgürlükleri arttırmaya çalışmalıdır. Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve adalet alanında gelişmeler olduğu sürece AB’ye katılma görüşmeleri devam edilebilir ve işbirliği sağlanılabilir. Ankara, AB’nin kuruluş değerleri olan bireysel temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine yönelik çalışma isteğini ortaya koymaya gayret etmelidir. Bu bağlamda atılan her adım memnuniyet vericidir. “ dedi.

AB’nin temel değerinin demokrasi olduğunu vurgulayan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu Genel Sekreteri ve Türkiye uzmanı Laura Batalla şunları dedi: “Türkiye AB üyeliğine aday bir ülke ve süreç devam ediyor. AB üyeliğine aday bir ülke olarak Türkiye’nin AB’nin en temel değerleri olan insan hakları ve demokrasiye bağlı kalması lazım. Bu durum Türkiye’nin demokratikleşmesinin, AB’nin de meselesi olduğunun göstergesidir. Demokratikleşmesini bu nedenle hem önemsiyor hem de destekliyoruz.”

“Avrupa Birliği, Türkiye’nin reform yapmasına ilişkin bir beklenti içinde mi?” sorusunu da cevaplandıran Batalla değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: “Türkiye’nin insan haklarının garanti altına alarak demokrasi kültürünü sağlamlaştırma ve demokratik uygulamaları pekiştirmeye ihtiyacı var. Bu reformlar hem demokratik kuruluşların güçlendirilmesi hem de sivil toplumun rolünün sağlamlaştırması için beklenen reformlardır. Reform Aksiyon Grubu’nun dördüncü toplantısından sonra açıklandığı gibi Türkiye bunun sağlanması için çalışmalar içerisinde. Bu grubun 2015 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğu ilk toplantıydı. Biz Türkiye tarafından verilen bu sözlerin uygulamaya gireceğini umuyoruz.”