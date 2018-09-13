"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Demokrasi sözleri tutulsun

13 Eylül 2018, Perşembe 00:34
‘Temel hak ve özgürlükleri arTtırmaya çalışmalıdır’ diyen AP Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla ‘demokrasi sözleri tutulsun’ çağrısında bulundu.

Türkiye’nin 1963’ten beri süren Avrupa Birliği (AB) serüveni zorlu bir dönemeçte. İnişli çıkışlı devam eden ilişkilerin geleceğini, Türkiye’nin dışarıdaki algısını ve ilişkilerin geleceğini Artı Gerçek’e değerlendiren Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu Genel Sekreteri ve Türkiye uzmanı Laura Batalla önemli tesbitlerde bulundu.Türkiye’nin insan haklarının garanti altına alarak demokrasi kültürünü sağlamlaştırma ve demokratik uygulamaları pekiştirmeye ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulunan Batalla’ya göre, AB karşılıklı saygıya dayalı, yapıcı diyaloğa açık ve bunun iki tarafın faydasına olduğunu düşünüyor. Batalla Türkiye hükümetin vatandaşlara yönelik artan baskının AB tarafından yeterince eleştirilmediği iddiasına ise “AB olarak Türkiye’ye gerekli uyarıları yapıyoruz” diyerek cevap verdi. 

HÜRRİYETler arttırılmalı

Rota ‘hukuk’ olmalı diyen Batalla şunları dedi: “Türkiye yeni yönetim sistemini mutlaka demokratik yönetim anlayışına göre ayarlayarak, Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve adalet alanında gelişmeler olduğu sürece AB’ye katılma görüşmeleri devam edilebilir ve işbirliği sağlanılabilir. Ankara, AB’nin kuruluş değerleri olan bireysel temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine yönelik çalışma isteğini ortaya koymaya gayret etmelidir. Bu bağlamda atılan her adım memnuniyet vericidir.”

Türkiye - AB ilişkilerinin geleceğini de değerlendiren Batalla, “Türkiye yeni yönetim sistemini mutlaka demokratik yönetim anlayışına göre ayarlayarak, temel hak ve özgürlükleri arttırmaya çalışmalıdır. Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve adalet alanında gelişmeler olduğu sürece AB’ye katılma görüşmeleri devam edilebilir ve işbirliği sağlanılabilir. Ankara, AB’nin kuruluş değerleri olan bireysel temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine yönelik çalışma isteğini ortaya koymaya gayret etmelidir. Bu bağlamda atılan her adım memnuniyet vericidir. “ dedi. 

AB’nin temel değerinin  demokrasi olduğunu vurgulayan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu Genel Sekreteri ve Türkiye uzmanı Laura Batalla  şunları dedi: “Türkiye AB üyeliğine aday bir ülke ve süreç devam ediyor. AB üyeliğine aday bir ülke olarak Türkiye’nin AB’nin en temel değerleri olan insan hakları ve demokrasiye bağlı kalması lazım. Bu durum Türkiye’nin demokratikleşmesinin, AB’nin de meselesi olduğunun göstergesidir. Demokratikleşmesini bu nedenle hem önemsiyor hem de destekliyoruz.”

“Avrupa Birliği, Türkiye’nin reform yapmasına ilişkin bir beklenti içinde mi?” sorusunu da cevaplandıran Batalla değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: “Türkiye’nin insan haklarının garanti altına alarak demokrasi kültürünü sağlamlaştırma ve demokratik uygulamaları pekiştirmeye ihtiyacı var. Bu reformlar hem demokratik kuruluşların güçlendirilmesi hem de sivil toplumun rolünün sağlamlaştırması için beklenen reformlardır. Reform Aksiyon Grubu’nun dördüncü toplantısından sonra açıklandığı gibi Türkiye bunun sağlanması için çalışmalar içerisinde. Bu grubun 2015 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğu ilk toplantıydı. Biz Türkiye tarafından verilen bu sözlerin uygulamaya gireceğini umuyoruz.”

Haber Merkezi

Etiketler: türkiye, adalet, hukuk, avrupa birliği
Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda israfına karşı tavsiyeler

    Demokrasi sözleri tutulsun

    Sorunların kaynağı 12 Eylül

    Yeni bir büyüme modeline geçelim

    Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor

    Başkan’ın bisikletli tasarrufu devam ediyor

    Varlık içinde yokluk çekiliyor

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'a gidiyor

    Türkiye'de tutuklu bulunan Alman gazeteci serbest bırakıldı

    'Gazze'de durum kötüleşiyor'

    Sudan'da yıllardır süren iç savaş anlaşmayla bitti

    Filistin'de sağlık hizmetleri durma noktasında

    E-5 kara yolunda yangın paniği

    Sağlıkta da kriz

    Katar Emirliği'den Erdoğan'a 400 milyon dolarlık uçak hediyesi

    ABD, ham petrol üretiminde Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bıraktı

    İflâslar peş peşe

    BM'den İdlib konusunda 'kırmızı çizgi' uyarısı

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB ile yeni sayfa?
    Mustafa Göknur

    Musîbetlere bakışımız nasıl olmalı?
    Genel

    Türkiye, Suriye gibi olmadıysa bunu Nur Talebelerine borçlu
    Genel

    Yeni bir büyüme modeline geçelim
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı Kemalizm mi dediniz!
    Genel

    Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm âlemini batıran darbeci zihniyet değil mi?
    Genel

    Demokrasi sözleri tutulsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan GÜNEŞ

    Tevhid medeniyeti ve medeniyetler çatışması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.