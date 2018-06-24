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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Demokrasi ve adalet için sandık başına

24 Haziran 2018, Pazar 00:02
56.5 MİLYONA YAKIN SEÇMEN, CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN OY KULLANACAK.

İki pusula aynı zarfta

Türkiye, cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.    

Önce cumhurbaşkanı oyları

CHP, İYİ Parti ve SP’nin Millet İttifakı adı altında oy pusulasında yer aldığı seçimde DP adayları İYİ Parti listelerinde. Oy kullanma işlemlerinin ardından önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının, sonra milletvekili seçimi için kullanılan oyların sayım, döküm ve tasnifi yapılacak.

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Demokrasi ve adalet için sandık başına 

Türkiye, cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunu belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor. Seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran’da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran’da tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, yarın saat 17.00’ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak. Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek.

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Cep telefonuyla kabine girmek yasak

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nin internet sitesinden de görebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına sandık götürülecek. Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında, 17 bin 258 seçmen bin 303 sandıkta oy kullanacak. (AA)

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Etiketler: seçim, 24 haziran
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