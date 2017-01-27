Demokraside de geriledik

Türkiye, yolsuzluk sıralamasında hızla yükselirken demokrasi endeksinde düşüş yaşadı. Britanya Merkezli Demokrasi Endeksi’ne göre Türkiye’nin puanı 5.04’e geriledi.

Britanya Merkezli Demokrasi Endeksi’nin çalışmasına göre seçimlerin şeffaflığı, katılım oranı, basın özgürlüğü, protesto hakkı ve özgürlüğü gibi konuları temel alarak hazırlanan raporda Türkiye’nin puanı 5.04’e geriledi. Bu puan 2015 yılında 5.12’ydi. Tam demokrasilere 10 puan verilen raporda, 167 ülke arasında en yüksek puanı 9.93 ile Norveç aldı. Norveç’i İzlanda, İsveç, Yeni Zelanda, Danimarka ve Kanada izledi.

Türkiye, defolu demokrasi kategorisinde bile değil

Ülkelerden sadece 16’sı ‘tam demokrasi’ kategorisinde yer bulurken, 57 ülke ‘defolu demokrasi,’ 40 ülke ‘karma rejim,’ 51 ülke de ‘baskıcı rejim’ diye nitelendi. Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduğu ABD’de de demokrasi alanında gerileme yaşandığı belirtilen çalışmada, ülkenin puanı 8.05’ten 7.98’e düştü. Ancak düşüşün sebebinin Trump’la ilgisinin olmadığı kaydedildi. Diken Haber’de yer alan bilgilere göre, son sırada 1.08 puanla Kuzey Kore yer alırken, onun hemen üzerinde Suriye, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Türkmenistan bulunuyor.

Demokrasi olmayınca yolsuzluk artıyor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, çarşamba günü yıllık Yolsuzluk Algı Endeksi adlı raporunu yayınladı. Raporda Türkiye, 2016 yılında 176 ülke içinde geçen sene bulunduğu 66'ıncı sıradan bu yıl 75'inci sıraya geriledi. Örgüt, güçlü demokratik kurumların olmadığı ülkelerde yolsuzlukla mücadelenin zorluklarına dikkat çekti.