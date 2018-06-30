Demokrasinin yara aldığı toplumlarda komplo teorileri çok yaygın

Doç. Dr. Sarp Uzunoğlu, “Türkiye’de ve dünyada komplo teorileri yaygınlaşıyor. Şu son seçimlerde bile neyin ne olduğu konusunda bin tane komplo teorisi atıldı ortaya. Bana kalırsa burada iki şey çok mühim. Komplo teorileri özellikle de demokrasinin yara aldığı toplumlarda çok yaygın. Zira siyaset kurumu şeffaflığını, medya hesap verebilirliğini yitirdiğinde, toplum ruh hâlini tedavi edebilmek için farklı açıklamalar üretmeye başlıyor” diyor.

Duvar’dan Can Öktemer’e konuşan Uzunoğlu, “Türkiye’de ve dünyada komplo teorileri yaygınlaşıyor. Şu son seçimlerde bile neyin ne olduğu konusunda bin tane komplo teorisi atıldı ortaya. Bana kalırsa burada iki şey çok mühim. Komplo teorileri özellikle de demokrasinin yara aldığı toplumlarda çok yaygın. Zira siyaset kurumu şeffaflığını, medya hesap verebilirliğini yitirdiğinde, toplum ruh hâlini tedavi edebilmek için farklı açıklamalar üretmeye başlıyor. Türkiye özelinde de komplo teorileri yakın dönem siyasetinin hayal kırıklıklarını yok saymak, hatalardan sıyrılmak için kullanılıyor. Komplo teorisi, her geçen gün daha kapalı hâle gelen ve kimi siyaset bilimcilere göre “gayri-liberalleşen” siyasi kültürün bir sonucu” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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