İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, “(Demokrasi yolunda) Amaçlarımıza Arap dünyasında iyi bir yönetim, eşitlik ve adaletle ulaşabiliriz. Arap dünyasında kitlesel şiddeti durdurmak için de demokrasiye ihtiyaç duyuyoruz.” değerlendirmesini yaptığı ortaya çıktı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, “Otoriter rejimlerin çağında yaşıyoruz” ifadesini kullanarak, birçok Arap ülkesinde insanların büyük bir lidere ihtiyaç duyduğunu ve demokrasinin bu büyük lidere zarar verebileceğini savunduğunu yazdı. Arap dünyasındaki demokrasinin radikal İslâmcıların da tehdidi altında olduğuna değinen Kaşıkçı, “Başarısızlıklar ya da devletler ve devletle ilişki entelektüeller tarafından işletilen televizyonlardan gelen baskıcı propagandaya yenik düşerek demokrasi umudunu kaybeden Arap halklarına yeniden güven kazandırmalıyız” görüşünü paylaştı. Kaşıkçı, demokrasi terimini özgürlük, güçler ayrılığı, şeffaflık gibi değerlerle örtüşen bir şekilde kullandığını belirterek, “Amaçlarımıza Arap dünyasında iyi bir yönetim, eşitlik ve adaletle ulaşabiliriz. Arap dünyasında kitlesel şiddeti durdurmak için de demokrasiye ihtiyaç duyuyoruz” yorumunu yaptı. AA

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