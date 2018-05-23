Demokrat adaylar Millet İttifakı'nda

SEÇİME “MİLLET İTTİFAKI” OLARAK GİREN PARTİLERİN ADAY LİSTELERİNDE DEMOKRAT KİMLİĞİYLE BİLİNEN İSİMLER YER ALDI.

İYİ PARTİ VE DP

İYİ Parti listelerinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyon, Dr. Aylin Cesur Isparta, Zuhal Çiftkaya Şanlıurfa, Salim Ensarioğlu Diyarbakır, Ahat Andican İstanbul-3, Muhammed Naci Cinisli Erzurum, Aydın Sezgin Aydın 1., Hasan Subaşı Antalya, Ertan Küçükay Muğla ve İbrahim Akkuş Iğdır 2. sıra adayı.

CHP VE SP LİSTELERİ

CHP listelerinde İbrahim Kaboğlu İstanbul-1’den 1, Cihangir İslam İstanbul-3’ten 9, Emre Bağce İstanbul-1 11, İlhan Kesici İstanbul 1’den 7, Bülent Kuşoğlu Ankara-1’den 4, İsmet Tokdemir Hatay’dan 4.; SP listelerinde Ahmet Faruk Ünsal İstanbul-1 ve Altan Tan İstanbul-3’ten 1. sıra adayı oldu.

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DEMOKRAT ADAYLAR ‘MİLLET İTTİFAKI’NDA

24 Haziran seçimlerinde partiler milletvekili aday listeleri belli oldu. Millet İttifakı’nda yer alan adayların birçoğunun demokrat bir yapıya sahip olması demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili aday listelerini YSK’ya verdi. 24 Haziran için geri sayım devam ederken partilerin milletvekili aday listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oluşan muhalefet cephesindeki Millet İttifakı’nda demokrat adaylar öne çıktı. Millet İttifakı’nda yer alan adaylardan bazıları şöyle;

İyi Parti’den aday gösterilenler

uAfyonkarahisar 1. Sıra Gültekin Uysal

uAfyonkarahisar 2. Sıra Abdülkadir Akcan

uAydın 1. Sıra Aydın Adnan Sezgin

uAntalya 2. Sıra Hasan Subaşı

uDiyarbakır 1. Sıra Mehmet Salim Ensarioğlu

uErzurum 1. Sıra Muhammet Naci Cinisli

uIsparta 1. Sıra Aylin Cesur

uİstanbul-3 1. Sıra Ahat Andican

uİzmir-2 1. Sıra Aytun Çıray

uŞanlıurfa 1. Sıra Zuhal Çiftkaya

uŞanlıurfa 4. Sıra İmam Badıllı

uIğdır 2. Sıra İbrahim Akkuş

uMuğla 2. Sıra Ertan Küçükay

CHP’den aday gösterilenler

uHatay 4. Sıra İsmet Tokdemir

uİstanbul-1 1. Sıra İbrahim Özden Kaboğlu

uİstanbul-1 11. Sıra Hüseyin Emre Bağce

uİstanbul-3 9. Sıra Nazır Cihangir İslam

uİstanbul-1 7. Sıra İlhan Kesici

uAnkara 1 4. Sıra Bülent Kuşoğlu

Saadet Partisi’nden aday gösterenler

uİstanbul-3 1. Sıra Altan Tan

uGaziantep 1. Sıra Ahmet Faruk Ünsal

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Demirel’in doktoru Isparta’dan ilk sırada

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in manevî kızı olarak bilinen ve 20 yıldır yanından hiç ayrılmayan doktoru Aylin Cesur, Isparta’dan İYİ Parti 1’inci sıra milletvekili adayı oldu.

Isparta’da seçim çalışmalarını başlatacak Aylin Cesur, öncesinde anne ve babasının elini öpüp hayır duâsını istedi. Siyasî partiler 24 Haziran seçimlerine ilişkin milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ederken, İYİ Parti’nin Isparta’da listesinin ilk sırasında dikkat çeken bir isim yer aldı. Merhum 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yanından 20 yıl ayrılmayan manevi kızı olarak da bilinen doktoru Aylin Cesur, Demirel’in doğup büyüdüğü memleketi Isparta’dan milletvekili adayı oldu. (DHA)

Anne ve babasının duâsını aldı

Isparta’ya giden İYİ Parti’nin 1’inci sıra adayı Aylin Cesur, önce anne ve babasıyla görüştü. “Annemin ve babamın hayır duâsıyla çıktık yola. Allah yardımcımız olsun” mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı videoda anne ve babasından hayır duâ isteyen Aylin Cesur, “Beni tıp fakültesi için uğurlarken, ağabeyimi mühendislik fakültesi için uğurlarken bizlere ‘Önce ülkemize hayırlı evlatlar olun, bizlere hayırlı evlâtlar olun ve manevî değerlerimizi, kaybetmeyin’ demiştiniz. Sizler bizi yetiştirmek için çok çaba gösterdiniz. Bende size hayırlı evlât olmayı hedef edindim. Aktif siyaset hayatına giriyorum. Rızanız var mı? Rızanızı almaya geldim” dedi. Anne Aysel Önder, “Yolun açık olsun kızım. Seni Allah’a emanet ediyorum. Ağabeyinle ve seninle gurur duydum. Her işte başarılı oldunuz. Bunda da olacağınızı biliyorum. Allah yardımcın olsun” derken, baba Aydın Önder de “Sevgili kızım başaracağından hiç şüphem yoktur. Başarılar diliyorum. Yolun açık olsun kendine iyi bak” diye konuştu. Aylin Cesur, daha sonra anne ve babasının elini öpüp sarıldı.