Demokrat adaylar milletvekili oldu

Demokrasi, insan hakları, hukuk ve evrensel ilkelere duyarlılıklarıyla bilinen “Gültekin Uysal, Aylin Cesur, Cihangir İslam, Emre Bağce, İbrahim Kaboğlu, Ahat Andican, Hasan Subaşı, İsmail Koncuk, Durmuş Yılmaz., Ö. Faruk Gergerlioğlu, İsmet Tokdemir gibi isimler de Meclis’e girdi.

Seçime İyi Parti listesinden giren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demirel’in doktoru Aylin Cesur, Hasan Subaşı, İsmail Koncuk, Durmuş Yılmaz, Ahat Andican gibi isimler milletvekili seçildi. ADALET VE DEMOKRASİYİ SAVUNAN İSİMLER Adalet ve demokrasiden yana duruşlarıyla bilinen Cihangir İslam, Emre Bağce, İbrahim Kaboğlu CHP listesinden, Ömer Faruk Gergerlioğlu da HDP’den Meclise giren isimler. *** Tıklayınız: Gültekin Uysal ve Aylin Cesur da TBMM'de yer alacak KHK’lı akademisyenler Meclise girdi

Okunma Sayısı: 593

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.