Demokrat adaylar milletvekili oldu

Demokrasi, insan hakları, hukuk ve evrensel ilkelere duyarlılıklarıyla bilinen “Gültekin Uysal, Aylin Cesur, Cihangir İslam, Emre Bağce, İbrahim Kaboğlu, Ahat Andican, Hasan Subaşı, İsmail Koncuk, Durmuş Yılmaz., Ö. Faruk Gergerlioğlu, İsmet Tokdemir gibi isimler de Meclis’e girdi.
Seçime İyi Parti listesinden giren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demirel’in doktoru Aylin Cesur, Hasan Subaşı, İsmail Koncuk, Durmuş Yılmaz, Ahat Andican gibi isimler milletvekili seçildi.
ADALET VE DEMOKRASİYİ SAVUNAN İSİMLER
Adalet ve demokrasiden yana duruşlarıyla bilinen Cihangir İslam, Emre Bağce, İbrahim Kaboğlu CHP listesinden, Ömer Faruk Gergerlioğlu da HDP’den Meclise giren isimler.
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Gültekin Uysal ve Aylin Cesur da TBMM'de yer alacak
KHK’lı akademisyenler Meclise girdi