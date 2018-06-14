Demokrat gençler #HarbidenYeter diyor

Demokrat Parti Gençlik Kolları, Sosyal Medyada seçime yönelik üç günlük bir kampanya başlattı.

Afyon’da İYİ Parti Afyon 1. Sıra Milletvekili Adayı ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı merkeze alan ve #HarbidenYeter hashtagiyle Facebook üzerinden başlayan kampanya ile Afyonlu seçmene “Daha iyi, daha mutlu, daha güzel bir Türkiye mümkün” mesajı verildi. Demokrat Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi’nin resmî sosyal medya hesaplarından başlatılan ve partililerce de desteklenen kampanya sonucu, 24 saat içerisinde 15.000 kişiye ulaşıldı. Kampanya üç gün daha devam edecek ve çalışmanın ikinci ayağını Twitter oluşturacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik Kolları Genel Sekreteri Alihan ACAR; “Sosyal medyanın ve gelişen teknolojinin neleri gerektirdiğini iyi biliyoruz. Elimizdeki istatistiklere göre kampanyamızın ilk gününde mesajımızı ulaştırdığımız seçmenlerin beşte biri ya sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başladı, ya da beğeni bırakmak gibi onaylayıcı eylemlerde bulundu. Ulaştığımız insanların büyük çoğunluğu siyasetin içinde olmayan insanlar. Bu da genel başkanımızın rahat bir şekilde girerek Kırat’ın sesini daha gür duyuracağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Recep Kılınç