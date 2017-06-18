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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

18 Haziran 2017, Pazar
Halk TV’deki programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşünü desteklediğini açıklayan Genel Başkan Uysal, şunları ifade etti, “Otoriter rejimler için şöyle bir tarif yapılır; bütün yasaklar yazılı değildir diye. Türkiye maalesef kademe kademe rengi koyulaşan bir otoriter dönemi yaşıyor. Referandum döneminde itiraz ettiğimiz kararlar, gerekçeler bugün çok daha fazla anlam bulmuştur. Bugün artık demokratik tavır alanları için, muhalefet için oksijen bitmiştir. Türkiye’de hiç kimse “mış gibi” yapamaz artık!

İdrak tazelememize vesile olsun

Muhalefet etmenin adeta fiilen yasaklandığının altını çizen Uysal “Ana muhalefet partisi liderinin ‘adalet arıyorum’ noktasına gelmesinin, Türkiye’nin derinden nefes almasına ve topyekun idrak tazelememize vesile olmasını temenni ederim. Ülkede demokrasi ve hukukun asgari şartlarının bile temin edilmediği, bu millet için hür eşitlik temelinde adaleti milli güvenlik şemsiyemiz yapmamız gerekirken; “herkes eşit ama birileri daha eşittir” mantığıyla davranıyoruz. Çok uzun süredir kademe kademe, referandumda bir kısmına resmiyet giydirilen, netice itibariyle bugün muhalif düşüncelerin kamu eliyle, yargı eliyle daraltıldığı bu manadaki anlayışlar içerisinde Türkiye’nin geleceğini kuşatmakta büyük problemler yaşayacağını görüyoruz.” dedi.

Siyasi mücadelenin meşru alanda kalmalı

Uysal, “Demokratik temsiliyet içerisinde maalesef bu demokratik alanların bitmesi, ister istemez toplumsal alana, sokaklara taşmıştır bugün. Temsili siyasetin fonksiyon göremez hale geldiği eşikte, siyasal muhalefet toplumsal muhalefet ile birlikte sokağa taşar. Tüm siyasi aktörler bu sokağa taşma aşamasında siyasi mücadelenin meşru alanda kalması için azamî dikkat ve çaba sarf etmelidir. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı umut ederim ki Türkiye için bir nefes almaya, demokratik tavır alanlarının genişlemesine vesile olur” şeklinde konuştu.

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal
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  • Ali Tam

    18.06.2017 01:14:51

    İşte yitirilmiş Adaleti, Hukuk Devletini yeniden te'sis etmesini can ı gönülden kendisinden beklediğimiz müstakbel Cumhurbaşkanı demokrat, adil ve dinamik insan Sayın Gültekin UYSAL.

  • HÜSEYİN İLHAN

    18.06.2017 00:44:17

    Gerçek demokrat,gerçek ADALET çilerden ve hakiki KALKINMA yapan partinin liderinden de bu beklenirdi.TEBRİKLER sn.GÜLTEKİN UYSAL. MAVİ MARMARA ŞEHİTLERİNİN kanlarını,canlarını,haklarını SİYONİST KATİLLERE SATAN siyasi sapıklara en güzel cevaptır bu açıklamanız.

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