Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Halk TV’deki programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşünü desteklediğini açıklayan Genel Başkan Uysal, şunları ifade etti, “Otoriter rejimler için şöyle bir tarif yapılır; bütün yasaklar yazılı değildir diye. Türkiye maalesef kademe kademe rengi koyulaşan bir otoriter dönemi yaşıyor. Referandum döneminde itiraz ettiğimiz kararlar, gerekçeler bugün çok daha fazla anlam bulmuştur. Bugün artık demokratik tavır alanları için, muhalefet için oksijen bitmiştir. Türkiye’de hiç kimse “mış gibi” yapamaz artık!

İdrak tazelememize vesile olsun Muhalefet etmenin adeta fiilen yasaklandığının altını çizen Uysal “Ana muhalefet partisi liderinin ‘adalet arıyorum’ noktasına gelmesinin, Türkiye’nin derinden nefes almasına ve topyekun idrak tazelememize vesile olmasını temenni ederim. Ülkede demokrasi ve hukukun asgari şartlarının bile temin edilmediği, bu millet için hür eşitlik temelinde adaleti milli güvenlik şemsiyemiz yapmamız gerekirken; “herkes eşit ama birileri daha eşittir” mantığıyla davranıyoruz. Çok uzun süredir kademe kademe, referandumda bir kısmına resmiyet giydirilen, netice itibariyle bugün muhalif düşüncelerin kamu eliyle, yargı eliyle daraltıldığı bu manadaki anlayışlar içerisinde Türkiye’nin geleceğini kuşatmakta büyük problemler yaşayacağını görüyoruz.” dedi. Siyasi mücadelenin meşru alanda kalmalı Uysal, “Demokratik temsiliyet içerisinde maalesef bu demokratik alanların bitmesi, ister istemez toplumsal alana, sokaklara taşmıştır bugün. Temsili siyasetin fonksiyon göremez hale geldiği eşikte, siyasal muhalefet toplumsal muhalefet ile birlikte sokağa taşar. Tüm siyasi aktörler bu sokağa taşma aşamasında siyasi mücadelenin meşru alanda kalması için azamî dikkat ve çaba sarf etmelidir. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı umut ederim ki Türkiye için bir nefes almaya, demokratik tavır alanlarının genişlemesine vesile olur” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 539

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.