"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan ''27 Mayıs'' mesajı...

27 Mayıs 2018, Pazar 13:51
Üzerinden 58 yıl geçen ve ''darbelerin anası'' olarak nitelendirilen 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Cumhuriyet tarihinin ilk darbesinin yıldönümüne ilişkin mesajlar ve değerlendirmeler devam ediyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yayınladığı mesajla ''27 Mayıs'' darbesinin mahiyetine ve sebep olduğu büyük yanlışlara dikkat çekti.

Yaptığı açıklamada ''Türk siyasetinin, dün yaşadığı bu büyük travma, bugün yaşadığımız sancıların temeli, yarın yaşayacaklarımızın sebebidir 27 Mayıs.'' ifadelerini kullanan Uysal, ''27 Mayıs başta olmak üzere tüm darbelerin izlerinin, baskı ve zorlamaların, demokrasiye karşı sınırlamaların ortadan kalkması, en azından yarınımızı kurtarmak adına aciliyet taşımaktadır.'' dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir darbe ve müdahalenin demokrasiyi getirmemiş olduğunu vurgulayan Uysal, 'darbe ve müdahale anlayışının' anti demokratik uygulamalara zemin hazırladığını ve insanların haklarını ellerinden aldığını belirterek ''Bu bilinçle 27 Mayıs’tan başlayarak işleticisi, yürütücüsü kim ve neresi olursa olsun demokrasi karşıtı her eylemi lanetliyor, bu menfur darbelerin aramızdan aldığı hayatların önünde saygı ve minnetle anıyorum.'' sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ın ''27 Mayıs'' mesajı:

''27 Mayıs 1960’da, demokrasiyi, Türkiye’nin, Osmanlı’dan bu yana büyük uğraşlarla edindiği demokratik tecrübeyi iç eden askeri darbe, üzerinden 58 yıl geçmesine rağmen vicdanlarda hala tazedir.

Tanığı vicdanlar, sanığı ise razı gelenler, rıza gösterenler olan bu menfur olayda müşteki top yekün bir millet, top yekün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

27 Mayıs sadece bir sonuç değil,vuku bulduğu andan itibaren demokrasi karşıtı her eylem ve fikre emsal teşkil etmesi bakımından, toplum içinde “darbe”nin bir çözüm olduğu şeklinde hastalıklı düşüncenin yayılmasına aracılık etmesi bakımından da ne yazık ki devam eden bir süreçtir.

Yıllardır, demokrasi karşıtı her eylemin yegane mağduru olmuş biz demokratlar için dahi bu darbenin hedefi,merhum başvekilimiz Menderes idaresindeki  hükümetimiz gibi görünse de, darbenin asıl hedefi Demokratlarda vücut bulmuş olan hürriyetçi fikriyat ve demokrasi kültürüdür.

27 Mayıs’ın nihayetinde sahte delil ve kurmaca sorgulamalarla idama yollanan demokrasi abideleri ile de demokratların canlarına kastetmekle kalınmamış, demokrasi ruhu katledilmek istenmiştir.

27 Mayıs darbesi ve riyasetinde kurulan mahkemeler, bu kurmaca mahkemelere başkanlık edenler, bu dönem ülkeye hükmedenler yanlı bir kanı ile, demokratları idam ederek demokrasiyi alt edecekleri düşüncesine kapılmışlardır.

O günün sorumlularından bugün hayatta olanlar görmüştür ki demokrasi insanlarla baki değildir. 

Demokrasi ölmez bir mefkuredir.

Türk siyasetinin, dün yaşadığı bu büyük travma, bugün yaşadığımız sancıların temeli, yarın yaşayacaklarımızın sebebidir 27 Mayıs.

Bu vesile ile 27 Mayıs başta olmak üzere tüm darbelerin izlerinin, baskı ve zorlamaların, demokrasiye karşı sınırlamaların ortadan kalkması, en azından yarınımızı kurtarmak adına aciliyet taşımaktadır.

Türkiye’de demokrasiye karşı, insan hak ve hürriyetlerine karşı ilk ve en önemli örgütlü saldırı olması, kendisinden sonra demokrasiye karşı olanlara örnek teşkil etmesi bakımından 27 Mayıs Darbesi Türk siyasetinin en büyük kırılma noktasıdır.

Yıldönümlerinde “nasıl, neden”ler üzerine durmak ne yazık ki, tarihi, havsalalarda güçlendirmekten öteye gitmemektedir. Bu bakımdan bu menfur faaliyetin nasıllarını, nedenlerini yeniden ve yeniden anlatmak yerine, demokrasinin öneminden bahsetmek bizler için daha elzemdir.

Ne acıdır ki, bugüne değin yaşadığımız tüm darbeler “demokrasi için” denilerek savunulmuş, demokrasinin teşekkülü için bir darbe gerektiği sanrısına kapılınmıştır.

Ne Türkiye’de ne de başka bir coğrafyada hiçbir darbe ve müdahale demokrasiyi getirmemiş, aksine anti demokratik uygulamalara zemin hazırlamış, insanların haklarını ellerinden almıştır.

Unutulmamalıdır ki “Hiçbir zaman demokrasiyi kurmak için devrim yapılamaz. Devrim gerçekleştirmek için demokrasiyi kurmak gerekir.”

Bu bilinçle 27 Mayıs’tan başlayarak işleticisi, yürütücüsü kim ve neresi olursa olsun demokrasi karşıtı her eylemi lanetliyor, bu menfur darbelerin aramızdan aldığı hayatların önünde saygı ve minnetle anıyorum.''

***

Konuyla benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Darbelerin Anası 27 Mayıs

Menderes'i idam eden celladın ibretlik sonu

YASİN KUVVETLİ - İSTANBUL

kuvvetli@yeniasya.com.tr

Etiketler: 27 mayıs, darbe, darbelerin anası, demokrat parti, adnan menderes, fatin rüştü zorlu, hasan polatkan, gültekin uysal
Okunma Sayısı: 1239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    ''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

    Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.