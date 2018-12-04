Demokrat Parti kutuplaştırmıyor

Bahçelievler Demokrat Parti Belediye Başkanı Adayı Galip Karayiğit, DP’den aday olmasının sebebini şu sözlerle açıkladı; “Demokrat Parti’nin insanları kutuplaştıran bir tutumu yok.”

İstanbul Bahçelievler’e bağlı Şirinevler Mahallesi Muhtarı Galip Karayiğit Demokrat Parti’den belediye başkanı adayı olarak, Mart 2019’da seçimlerine katılıyor. Uzun zamandır mahalle muhtarlığı yapan ve bölgesinde sevilen biri olan Karayiğit, belediye başkanlığında da oldukça iddialı. Alışılmışın dışında bir belediyecilik anlayışı getireceğini söyleyen Karayiğit’le adaylık sürecini ve çalışmalarını konuştuk…

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Bahçelievler’de ne zamandır görev yapıyorsunuz?

2009 seçimlerinde mahalle muhtarı oldum. 25 yaşında muhtar oldum, ilk dönem 9 bin 77 oy aldık, 2. dönem de ise 28 bin 91 oy aldık. İstanbul Muhtarlar Eğitim Derneği’nin, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’nun, İstanbul Muhtarlar Konfederasyonu’nun kurucusuyum. Muhtarlığı daha güçlü bir kurum haline getirmek için çalıştık. Mahallemize muhtarlık binası yapacağız dedik yaptık, kan bankası kuracağız dedik, kurduk, online sisteme geçeceğiz dedik, geçtik. Mahalle Kardeşliği diye bir sistem kurduk ve Afrika’da birçok su kuyusu açtık.

Demokrat Parti’den belediye başkanı adayı olduğunuz açıklandı. Öncelikle DP’yi neden tercih ettiniz?

Demokrat Parti’den tek isteğimiz meclis üyelerine karışmamaları ve üyelerimizi kendimiz belirlememiz oldu. Onlar da kabul ettiler. Meclis üyeleri Bahçelievler halkının her kesiminden insanlardan oluşacak. Demokrat Parti’nin çok az oyu var ama insanları kutuplaştıran bir tutumu yok. Eskiden beri böyle. Ağzımızdan çıkan kelimeyi dahi tek tek seçmemiz gerekiyor.Yani insanlarla alakalı sadece insan diyoruz başka bir şey demiyoruz. Hiçbir şekilde ve surette öteki, o, bu, şu demiyoruz. Bizim olmazsa olmazımız toplum arasındaki bütün farklılıkları zenginlik olarak görmek ve insanları birleştirmek. İnsanlar bu adam benimle aynı siyasi fikirde değil ama bu adam benim canımı, malımı, şerefimi, haysiyetimi muhafaza ve müdafaa eder diyebilmeli. O yüzden partilerden öte bizim beraberliğe ihtiyacımız var. Biz olaya şu açıdan baktık; partiler konuşulursa toplum bir yere varamaz. Bizim 85 kişilik bir meclis listemiz var. İçinde tüm Türkiye var. Biz insanların tamamını bir araya getirdik. Dedik ki senin fikrin belediyede temsil edilsin.

Seçimlerde iddialısınız? Bölge halkına ne gibi vaatleriniz olacak?

Evet iddialıyım 150 binin altındaki farkı kabul etmiyorum. Alacağım oy 150 bin demiyorum. 423 bin oy var, partilerin tamamına en az 150 bin fark atacağız. Bu konuda düzenli olarak anket yaptırıyoruz.

Bahçelievler’in size göre en önemli ihtiyacı nedir?

Bahçelievler için en önemli sorun; trafik ve kentsel dönüşüm… Bahçelievler’in çıkış problemi var. Caddeler küçük olduğundan şehrin neresinden çıkış yapılacağı belli değil. Belediyecilik anlamında söylüyorum. Bahçelievler özelinde soruyorsan en büyük problem sevgisizlik ve saygısızlık. İnsanlar birbirlerinden kopmuşlar. Bundan dolayı Bahçelievler de problemler büyüyor. Ama herkes birbirini sevse problemler en aza indirilebilir. Bugünler geçecek, yarın birbirimizin yüzüne bakmaya yüzümüz olsun. Size taban tabana zıt görüşte olan kişiler olabilir. Ama yolda karşılaştığımızda nasılsınız diyebilecek yüz bırakalım. Yani siyasetin dar kalıplarına girip birbirimizi incitmeyelim.

İnsanlar sizi sığınacak liman olarak görüyor

Sizi gazete olarak ayrıca tebrik ediyorum. Tepkilere karşı iyi dayanıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim bunların tamamı bir gün yazılacak. O en zor günlerde birileri boyun eğmedi ve haykırdı diyecekler bir gün. İnsanlar daraldığında doğruyu söylemek adına sizi sığınacak bir liman olarak görüyor. Bizler de sığınacak bir limanız… Gazeteciler söylemezse toplum nasıl öğrenecek. Bence herkes konuşabilmeli. 21.yy yakışır bir toplum muyuz bunu bir sorgulamak lazım. Gazetecilikte bir nevi istişare değil midir, fikirlerin açıklanması, söylenmesidir. O noktada herkesin fikrini söylemesi gerektiğini konuşması gerektiğini, güzel istişareler yapılması gerektiğini düşünüyorum.

RÖPORTAJ: ÜLKER YILMAZ CABA- ulkery.caba@yeniasya.com

FOTOĞRAF: SÜREYYA NUR İŞLER