Demokratik bir seçim için...

Sandık Ötesi Girişimi’nden yapılan açıklamada, “Yurttaş Girişimi, Demokrasi İçin Birlik, Hak ve Adalet Platformu ve Diyalog Grubu olarak 24 Haziran seçimine sayılı gün kala, hepinizin katkısıyla kamuoyuna seçim mesajlarımızı vermek istiyoruz. Eşitsiz seçim ortamına rağmen Türkiye’nin bu kader seçiminden zaferle çıkacağına inanıyoruz. Adil bir seçim için sandık güvenliğine de vurgu yapacağımız kampanyamıza desteğinizi bekliyoruz. Hepimizin eşit yurttaşlar olarak oy kullanacağı, hiç kimsenin temsil hakkının engellenmediği demokratik bir seçim isteğini birlikte haykıralım” denildi.

*** Âdil bir seçim için güvenlik şart Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim gününe 10 gün kala Türkiye genelinde kurulacak sandık sayısını henüz ilan etmemişken; sandık başında nöbet tutulması için siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve sanatçılar seçmene çağrıda bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim gününe 10 gün kala Türkiye genelinde kurulacak sandık sayısını henüz ilan etmemişken; sandık başında nöbet tutulması için siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve sanatçılar seçmene çağrıda bulunuyor.

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