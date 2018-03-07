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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Demokratik olma kaygısı yok

07 Mart 2018, Çarşamba
DP-CHP görüşmesinin ardından açıklama yapan DP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay, teklifin demokratik olmak gibi bir kaygısı olmadığını söyleyerek “Getirilen yasa teklifinin hukuka ve demokrasiye aykırı olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim güvenliğine yönelik ziyaret gerçekleştiren CHP heyetini makamında kabul etti. Bülent Tezcan Başkanlığındaki CHP heyetini makamında kabul eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a Genel Başkan Yardımcıları Muhammet Kelleci, Ertan Küçükay, Rıfat Melih Aktaş, Mehmet Özdemir ve Şadan Turhan eşlik etti. Bir saat süren görüşmenin ardından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilât Başkanı Ertan Küçükay, 2019 senesinde Türkiye’nin, 3 seçimle karşı karşıya kalacağını belirterek, “İçinde bulunduğumuz bugünlerde iktidar partisinin parlamentoda bulunan seçimlerle ilgili ittifakı, seçim kanunlarını düzenleyen bir yasa teklifi var. Mevcut yasal düzenlemelerle 2014 yerel seçimlerinde ve 2016 senesindeki referandumda milletin vicdanını yaralayan, seçimlere ve referanduma gölge düşüren, seçimlerin sonuçlarını sakatlayan birtakım gelişmeler oldu. Netice itibariyle bizim beklediğimiz; daha demokratik usullerle, hukuk içerisinde seçimlerin icra edilebilmesi, millet iradesinin tam ve kâmil manada sandığa yansıyabilmesi, oyların gizli bir şekilde kullanılıp açık tasnif yapılabilmesidir” diye konuştu.

CHP, 2014 Ankara seçimlerinin mağduru

Türkiye’nin, Cumhuriyet rejimine geçtikten sonra 30’a yakın seçim yaptığını bildiren Küçükay, “Bunlar; genel seçimler, yerel seçimler ve referandumlar oldu. 2014 senesine kadar özellikle 1946 senesinden sonra seçimlerin güzel bir havada, demokratik usuller çerçevesinde münferit olaylar haricinde- hepimizin içine siner şekilde yapıldığına kuşkumuz yoktur. Ancak az önce de bahsettiğim gibi 2014 yerel seçimlerinde, özellikle Ankara seçimleri ki bunun mağduru da CHP’dir, 2016 referandumunda hiçbirimizin içine sinmeyen birtakım gelişmeler oldu” dedi.

 

İktidarın önünü açmak için getirildi

Meclis’e sevk edilen yasa teklifinin demokratik olmak gibi bir kaygısı olmadığını söyleyen DP’li Küçükay, “Getirilen yasa teklifi mevcut iktidarının devam edebilmesi için; hukuka aykırı bir şekilde, demokrasiye aykırı bir şekilde onun önünü açmak için getirilmiş bir tekliftir. CHP, bu konudaki kaygılarını Sayın Genel Başkan Yardımcısının beraberindeki heyetle birlikte bizlere iletti. Bunlar üzerinde beraber görüş alış verişinde bulunduk” şeklinde konuştu.

 

Görüş alış verişinde bulunduk

CHP heyeti Başkanı Bülent Tezcan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Siyasî partileri seçim güvenliği gündemiyle ziyaretlerimiz kapsamında Demokrat Parti’ye geldik. Demokrat Parti Türk siyasî tarihinde çok önemli yeri olan bir siyasî partidir. Türkiye’nin demokrasi tarihinde çok önemli yeri ve birikimi olan bir siyasi partidir. Öncelikle Demokrat Parti Sayın Genel Başkanı’na ve bizleri karşılayan heyetine bu nazik kabul ve karşılama nedeniyle teşekkür ediyorum. Kendilerine Sayın Genel Başkanımızın selamlarını getirdik. Hem bizim çalışmalarımızı sunduk hem de görüş alışverişinde bulunduk.”    

Ankara - Fatih Karagöz 

 

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal
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