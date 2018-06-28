Demokratik şevki yok etmek zor

Financial Times gazetesi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yayınladığı başyazısında, “Bütün ihtişamı ve gücüne rağmen Türkiye’nin güçlü lideri bu demokratik şevki yok etmekte zorlanacak” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’de yayınlanan Financial Times gazetesi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yayınladığı başyazısında “Erdoğan gibi güçlü liderler bile günah keçisine ihtiyaç duyar” başlığını ve “İşler ters gittiğinde Türkiye’nin cumhurbaşkanı bütün sorumluluğu üstlenmek zorunda kalacak” alt başlığını kullandı. “Erdoğan, 46 yıllık iktidarı boyunca 56 başbakanla çalışan Ürdün Kralı Hüseyin’i örnek alsa daha bilgece davranmış olurdu” diyen Financial Times’ın başyazısında şu ifadeler yer aldı: “Erdoğan 18 ay sonraki seçim tarihini beklemeden erken seçime giderek risk aldı ama beklemesi daha riskli olabilirdi. Türkiye derinleşen sorunlarla karşı karşıya ve cumhurbaşkanı bekleseydi gücü tek elde toplama planları daha kırılgan hale gelecekti.

Toplumun yarısı otoriterleşme eğilimini reddediyor

“Türkiye bölünmüş durumda. Toplumun yarısı Erdoğan’ın otoriterleşme eğilimini reddediyor. “Bütün ihtişamı ve gücüne rağmen Türkiye’nin güçlü lideri bu demokratik şevki yok etmekte zorlanacak. “Erdoğan’ın seçmenin kutuplaşmış olduğunu kabullenip bu durumu alicenaplık göstererek olağanüstü hali kaldırmak, siyasi tutukluları serbest bırakmak ve bir zamanlar iyi yaptığı şeye, ekonomik reformlara odaklanmak için kullanması bilgece olur.” Gazetenin dünya haberleri sayfasında da 24 Haziran’daki seçime geniş yer ayrıldı. Gazeteye göre Erdoğan’ı bekleyen en büyük zorluk, borç yükü fazla ve dış yatırımcıya bağımlı olan ekonomiyi yönetmek olacak.

Seçimler biraz da olsa umut verdi

“Bu seçimde pek çok nahoş öğe vardı. Seçime adil demek zordu. Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden propaganda yapması gerekirken Erdoğan maksimum güçle, medyayı, mahkemeleri kontrol ederek ve olağanüstü halin verdiği gücü kullanarak kampanya yürüttü. “Ama seçimler biraz da olsa umut verdi. 15 yıldır artan otoriterliğe rağmen Türk demokrasisinin canlılığı ve çeşitliliği seçimde kendini gösterdi. Muharrem İnce kitleleri harekete geçirdi.