Demokratlar Adana’da buluştu

Gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, DP Adana İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, “Demokrat Misyonun Demokrasi ve Kalkınma Hizmetleri” adlı seminere katıldı.

Demokrat Parti (DP) Adana İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen “Demokrat Misyonun Demokrasi ve Kalkınma Hizmetleri” seminerine katılan gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, demokrasi, hürriyet ve insan hakları ve özgürlükleri gibi günümüzde insanlığın temel değerlerinin Kur’ânî târiflerini ve dayanaklarını izâh ederek, Türkiye’nin yakın tarihindeki seyrini özetledi. Osmanlı Ahrar Fırkası’ndan gelen, Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi ile devam DP misyonunun bu kıymetler çerçevesinde mânevî ve maddî kalkınma alanında yaptığı hizmetleri örneklerle anlattı.

Çözüm Demokrat Parti politikalarında

Günümüzde toplumdaki dinî, mânevî, ahlâkî kıymetlerin içine sürüklendiği aşınmadan siyasetin yozlaşmasına, kriz içindeki ekonomiden sanayi, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda görülen gerilemenin Demokrat Parti iktidarlarında yapılan büyük hizmetlerle kıyasları yapılarak, ülkenin devasa problemlerinin yine ancak Demokrat Parti politikaları perspektifiyle çözülebileceğine işaret edildi. Başta Doğru Yol Partisi 20. dönem milletvekili ve hukukçu Cevher Cevheri ile DP Adana il Başkanı Cafer Doğan ve il yönetimi olmak üzere katılımcıların sorularıyla katkıda bulunduğu ve samimî bir havada geçen seminer, Cevheri’nin Yeni Asya’nın ve güzîde câmiasının “Demokrat misyon”a desteğine teşekkürle sona erdi.

Adana – Yeni Asya