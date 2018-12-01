Demokratlar Ankara’da toplanıyor

Demokrat Parti Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımlarıyla 02 Aralık 2018 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da Barolar Birliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Geçmişten günümüze Demokrat Parti çatısı altında hizmet vermiş tüm demokratları bir araya getirecek toplantıda; Kurucular Kurulu, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu, Merkez Karar Yürütme Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanı olmak üzere tüm kademe yöneticileri, eski bakanlar, eski milletvekilleri, eski ve yeni il, ilçe başkanları, eski ve yeni belediye başkanları ile partiye gönül vermiş Demokrat Parti camiası bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek toplantıda Demokrat Parti’nin siyasetteki yeri, önemi ve içinde bulunduğumuz zor şartlarda yeniden milletimizin önünü açacak kurtuluş reçeteleriyle önümüzdeki yerel seçimler masaya yatırılarak seçim stratejileri ve adaylarını belirlemek için genel bir mutabakat sağlamak noktasında önemli kararlar alınacak. Kamplaşma ve kutuplaşmanın iyice belirginleştiği, ekonomi ve dış politikada tıkanmaların oluştuğu, çevre, tarım ve hayvancılık alanlarında ciddî daralmanın yaşandığı, çarpık ve plansız şehirleşme politikaları olan bir Türkiye ikliminde “toplumsal uzlaşma ve mutabakat zorunluluğu” çerçevesinde ülkenin güncel, can alıcı meseleleri de öncelikli olarak müzakere edilecek.

Ankara – Fatih Karagöz