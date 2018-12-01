"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Demokratlar Ankara’da toplanıyor

01 Aralık 2018, Cumartesi 00:20
Demokrat Parti Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımlarıyla 02 Aralık 2018 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da Barolar Birliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Geçmişten günümüze Demokrat Parti çatısı altında hizmet vermiş tüm demokratları bir araya getirecek toplantıda; Kurucular Kurulu, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu, Merkez Karar Yürütme Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanı olmak üzere tüm kademe yöneticileri, eski bakanlar, eski milletvekilleri, eski ve yeni il, ilçe başkanları, eski ve yeni belediye başkanları ile partiye gönül vermiş Demokrat Parti camiası bir araya gelecek. 

Gerçekleştirilecek toplantıda Demokrat Parti’nin siyasetteki yeri, önemi ve içinde bulunduğumuz zor şartlarda yeniden milletimizin önünü açacak kurtuluş reçeteleriyle önümüzdeki yerel seçimler masaya yatırılarak seçim stratejileri ve adaylarını belirlemek için genel bir mutabakat sağlamak noktasında önemli kararlar alınacak. Kamplaşma ve kutuplaşmanın iyice belirginleştiği, ekonomi ve dış politikada tıkanmaların oluştuğu, çevre, tarım ve hayvancılık alanlarında ciddî daralmanın yaşandığı, çarpık ve plansız şehirleşme politikaları olan bir Türkiye ikliminde “toplumsal uzlaşma ve mutabakat zorunluluğu” çerçevesinde ülkenin güncel, can alıcı meseleleri de öncelikli olarak müzakere edilecek.

Ankara – Fatih Karagöz 

Etiketler: demokrat parti
Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AIDS’den 40 milyon kişi öldü

    ‘Helâl; sıhhat, saffet, izzettir’

    G20 zirvesi krizlerle başladı

    Demokratlar Ankara’da toplanıyor

    Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi

    Macron'dan Veliaht Prens'e: Yemen'de siyasi sürece geçilmeli

    Bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

    TürkAkım hattı Bulgaristan'dan Avrupa'ya açılacak

    CHP'li Hamzaçebi: İstanbul ve Ankara'yı alacağız

    Putin'den ABD'ye 'silahlanma' uyarısı

    ABD'den Libya'da hava saldırısı

    Gazze'de 28 Filistinli daha gerçek mermiyle yaralandı

    Avrupa'da 'sarı yelekliler' alarmı

    Selin ardından ortaya çıktı

    EURO 2020 kura heyecanı

    Yalova'da 9 saat içinde 10 artçı deprem

    WMO açıkladı: 2018 yılı da 'en sıcak'lar arasına girdi

    Aksaray Belediyesi’nden ‘sosyal çocuk’ projesi

    'Ergenekon' davasında savcılık mütalaası açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Delil”
    Genel

    Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Lütfen lambaları söndürelim!
    Abdil YILDIRIM

    “Nur’un Kahraman Muallimi” Sungur Ağabey’i rahmetle anıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    İnşaallah çok Sungurlar çıkıyor ve çıkacak
    Yasemin YAŞAR

    Zamanında ve zemininde söylenen sözler
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları
    Süleyman KÖSMENE

    Müslüman’ın gücünü kıran sebepler nelerdir?
    Genel

    G20 zirvesi krizlerle başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.