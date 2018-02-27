Demokratlar bir araya gelmeli 

‘Türkiye Geleceğini Arıyor’ panelinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 2019 seçimlerinde demokratların bir araya gelerek kaybedilmek istenen demokratik siyasal zeminin tekrar oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Hak ve Adalet Platformu tarafından düzenlenen ‘Türkiye Geleceğini Arıyor’ panelinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 2019 seçimlerinde demokratların bir gelerek kaybedilmek istenen demokratik siyasal zeminin tekrar oluşturulması gerektiğinin önemine değindi. Hak ve Adalet Platformu’nun düzenlediği program Pazar günü Taksim Hill Otel’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Saadet Partisi ve Has Parti kurucularından KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Cihangir İslam’ın yaptığı panele CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, HDP PM üyesi Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın konuşmacı olarak katıldı.

2019 önemli bir dönüm noktası

2019’un seçimlerinin altını çizen Prof. Dr. Cihangir İslam, “Bugün önümüzde bizi bekleyen 2019 seçimleri bu ülkenin kaderi hakkında önemli bir dönüm noktasıdır. Bir siyasi parti olan AK Parti kendi kaderini Türkiye’nin kaderiyle eş kılmıştır. Recep Tayip Erdoğan kendi kaderini, hem Türkiye’nin hem Ak Parti’nin kaderiyle özdeş kılmıştır. Bu görüşü bu topluma kabul ettirmek istemektedirler. Kişisel kanaatim 2019 seçimleri büyük bir sınav olacak. Neyin sınavı? 16 Nisan Referandumunda gösterdiğimiz gibi; Türkiye Otokrasi isteyen siyasilerin ve bu tarafta demokrasi isteyen, çoğulcu demokrasi isteyen ve bir arada yaşayan kitlelerin sınavı olacak. Eğer biz 2019’da AK Parti’yi seçimle iktidardan indirmeyi becerip bu ülkeye yeni bir başkan seçebilirsek Türkiye’nin önünü açarız” dedi. Bir kurtarıcı beklemenin ülkeyi düzlüğe çıkarmayacağını belirten İslam, 2019 seçimlerde ‘Ya elinde sopa olan adam tepemize çıkacak, ya da eşitlik içinde onu da eşit seviyeye indirerek bir arada yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açık oy kapalı sayım dönemi geri geldi

Bir siyasetçi değil bir akktivist olarak konuştuğunu belirten eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas, “Herkes Afrin’den dolayı vatan haini ilan edilmekten korkuyor ve susuyor. Siyaset ortamı kapalı ve vekiller tutuklu. AKP ve MHP dışında kalan tüm siyasi partilerin krimalize edildi. OHAL üzerinden 19 ay geçti. Anayasa askıda, hepimiz boşluktayız. Yargı tümüyle iktidara bağlı ve bağımlı. Kafamızdaki ötekilerden kurtulamadığımız için bir araya gelmekten korkuyoruz ve mahallelerimize hapsoluyoruz” dedi. Kamusal muhalefetin önemine değinen Nas, 2019 seçimlerine OHAL ve savaş ortamında gidildiğini söyledi. Nas şöyle devam etti; “Toplumu ikiye yaran ‘Cumhur İttifakı’ yapıldı. Açık oy kapalı sayım dönemi geri geldi. Muhalefet iktidarın çizdiği oyunun dışına çıkmalı. Savunma Sanayi Cumhurbaşkanına bağlandı. Böyle bir yapı savaşsız yaşayamaz. Beka sorunu Erdoğan’a göre değişiyor. Onun için sorun olan her şey beka sorunudur. Muhalefet aklı ve cesaretine ihtiyacımız var. Adalet, eşitlik, dürüstlük, demokrasi ittifakı kurarak muhalefet harekete geçmeli.”

İktidar seçimlerde güvenlik vaadedecek

Afrin savaşı ve yaşana güvenlik sorunlarının iktidarın kullandığını belirten Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın Türkiye’de yeni bir süreç, yeni bir dönem başladığını ve bu dönemin sorununun ‘güvenlik hapı’ olduğunu söyledi. Aydın iktidarın güvenlik vaat edeceğini belirterek önümüzdeki 3 seçimde güvenlik sorununun gündemde tutulacağını savundu. Aydın programda yer alan kişilerin en zayıf halkalar olduğunu söyledi ve “Bu halkalar Türkiye’yi normalleştirecek” dedi. Meselelere bütüncül bakmanın önemine değinen Aydın, “Ara sokaklara girmeden, birbirimizi üzmeyeceğiz, insanların tamamına hak ve hukuklarını gözeterek bakacağız. Birlikte yaşama bilincimizi güçlendirmek için bir takım söylemlerimizi askıya alacağız. Küçük farklılıkları merkeze çekmeyeceğiz” dedi. Aydın şöyle devam etti; Türkiye herhangi bir ülke değil. Bu ülkenin güçlenmesi bütün mazlumların güçlenmesi demektir. Türkiye’nin güçlenmesine hepimiz katkı sağlamalıyız. Türkiye’de her kesimin ayarlarıyla oynandı. Adalete ve hukuka olan güvenimiz oldukça sarsıldı. Bugün adaletle oynandığı kadar hiçbir zaman adaletle oynanmadı.”

Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var

“Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var diyen” Aydın, “İki şeyi anlamakta zorlanıyoruz; bir, ırkçılığı ön plana çıkarmayı, iki, başkasının yokluğu üzerinden kendini gerçekleştirmek. Ben mutlu olayım, huzurlu olayım da başkaları ne yapıyorsa yapsın bu durum da yanlış” diye konuştu. Aydın, hak, adalet ve özgürlükte buluşmak gerektiğini söyleyerek, “Güçler ayrılığı hususunda ittifak edeceğiz, ülkemize doğru yatırım hususunda ittifak edeceğiz, dürüst ve helal kazancı bir ahlak haline getirmede ittifak edeceğiz” dedi.

Konuşmayan Türkiye istiyorlar

“Kuvvetli bir parlamenter sistemin altını çizmek gerekir” diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, “Konuşmayan Türkiye isteyerek insanların aklıyla alay etmek istiyorlar” dedi. Sivil toplumun güçlenmesi ve bağımsız medyadan vazgeçilmemesini önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Nerede buluşmamız gerektiğini çok iyi anlamalıyız” diye konuştu. AKP- MHP ittifakına değinen Yılmaz, bu ittifakı ‘Saray- Çıkar’ ittifakı olarak değerlendirdi. İttifakı ‘birinin sarayda kalması, diğerinin baraj altında kalmaması için ittifak yaptığını’ savunan Yılmaz, mühürsüz pusulaların kabul edilmesiyle alakalı düzenlemeyle de “korkularını ifşa ettiklerini” iddia etti.

Korkuları yenerek toplumsal güven yeniden inşa edilir

Konuşmacılardan HDP PM üyesi Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, “İki kutuplu siyasetin kazananın olmayacağını belirterek, toplumsal siyasetin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Bilgen, “Siyaset bilimciler şöyle diyor; Aslında siyasette 2 duygu vardır. Ya korku, ya güven. Ya korkutarak yönetirsiniz ya da toplumsal psikolojiyi tümüyle güven üzerine kurup, bir güven inşa ederseniz siyasette değişimi ve yenilenmeyi ancak o zaman başarırsınız. Korkularla yönetmek mümkün oldukça yenilenmeyi sağlamak imkânsızlaşır. Ya korku egemen olacak ya da bu korkuyu yenerek toplumsal güveni yeniden inşa edeceğiz” dedi. Bilgen, “Siyaseti kendi kişisel çıkarlarımız için veya sadece kendi mahallemiz için yapmak bu ülkenin sorunlarını çözmeye derdine deva olmaya yetmeyecektir” şeklinde konuştu.

Kimlikler üzerinden bölünmek tehlikelidir



Son olarak konuşan CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, 2019’da demokratik siyasal zeminin fiili olarak ortadan kalkacağı ve ne kadar süreceği bilinmeyen herkesin bedel ödeyeceği karanlık bir döneme geçilebileceğini söyledi. Bekaroğlu, kutuplaşmanın kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden yapılmasının tehlikeli olduğunun altını çizerek, “bölünmeye devam edelim ama bu kavramlar üzeriden değil” diye konuştu. Türkiye’de yüzde 90’lık kesim kararını kimlikler üzerinden veriyor diyen Bekaroğlu, “Şuanda yaşadığımız problem de bu kimlik siyaseti, bu kimlikler üzerinde bölünme. Bu şekilde bölünme devam ederse Allah korusun bu kanlı hesaplara da dönüşebilir” dedi.

Erdoğan 2019’u almazsam yok olurum diyor

Bekaroğlu, “Şimdi ‘Cumhur ittifakı’ deniyor. Bunu yerlilik ve millilikle ortaya koyuyor. Kimlik siyaseti yapanlar bunu bir var olma yok olma, beka sorunu ile formüle edip ortaya koyuyorlar. Özellikle başta bulunan zat öyle bir korku içerisindeki; eğer 2019’u almazsam yok olurum diyor. Aslında milletin beka sorunu olarak sunulan şey, bizzat kendisinin var olma yok olma durumu. Ben yok olurum diyor böyle algılıyor. Bu konu üzerinde muhalefetin çalışması gerekiyor. Eğer siyasi rakip çıkış yolu bulamıyorsa çok tehlikeli bir siyasi rakip olur bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sorunu aşmanın tek yolu demokrasidir

“Ben de 2019’u Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli dönüm noktalarından biri olarak algılıyorum” diyen Bekaroğlu, “Toplum olarak hepimizin bir var olma yok olma süreciyle, beka sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu aşmanın yolu da onların yaptıklarını tam tersini yapmaktır. Topluma susun diyor. Susun çünkü beka sorunuyla karşı karşıyayız diyor. Evet bu sorunu aşmanın bir tane yolu var o da demokrasidir, ifade özgürlüğüdür, hukuk devletidir. Eğer bunları ayağa kaldıramazsak toplum olarak bu kimlik siyasetinin içerinde yok olup gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Demokratlar bir araya gelmeli

Bekaroğlu, “2019’da ya demokratik siyasal zemin bütünüyle ortadan kalkacak ya da bu zemini tekrar ayağı kaldıracağız. Demokratlar demokratik siyasal zemini onarmak, ayağı kaldırmak için birlikte hareket etmek mecburiyetindeler. 2019’da hangi ilkeler çerçevesinde, niçin hareket edilebileceğini ortaya koymak gerekiyor” şeklinde konuştu. Bekaroğlu, sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların bir araya gelmesinin önemini vurguladı.

Ülker Yılmaz Caba / ulkery.caba@hotmail.com