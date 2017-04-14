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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Demokratlar İzmir'de 'Hayır'ın gerekçelerini anlatacaklar

14 Nisan 2017, Cuma
Demokrat Parti, tarihi referandum ile ilgili yürüttüğü 'hayır' kampanyasını, 15 Nisan 2017 tarihinde İzmir'de gerçekleştireceği "Korku Değil, Umut Kazanacak" toplantısı ile sonlandıracak.

OHAL koşullarında zor şartlarda devam eden referandum çalışmalarının son aşaması olarak; tarihi önemi tartışılmaz olan 16 Nisan Anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili davetlerini  "Başka Çare Yok, Başka Türkiye Yok, Bu Vatan Bizim'' vurgusuyla yapan Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katılacağı programa İzmirlileri davet etti.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Dökmeciler ''Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı olarak Hayır’da Hayır Vardır diyerek çıktığımız bu yolda Anayasa Oylamasının Başlangıcını İzmir’den Vermenin Onur ve Gururunu Yaşadık. Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığının Fuar Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezinde 15 Nisan 2017 Cumartesi Günü Saat 14:00'da Genel Başkanımız Sayın Gültekin UYSAL, Vatan ve Kırat sevdalılarının buluşacağı "Korku Değil, Umut Kazanacak" isimli toplantımızda sizleri yeniden aramızda görmekten Mutluluk ve Onur Duyacağız.'' ifadelerini kullandı.

***

Vazifemiz; milletin bedel ödemesinin önüne geçmektir

 

***

Kurtuluşu tek adam rejimindeymiş gibi sunma gayretindeler

 

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Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal, referandum
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