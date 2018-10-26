Demokratların bayrağı dalganacak

Alaçam Demokrat Parti İlçe Başkanı Cevat Pak ve İlçe Sekreteri Serkan Dağlı Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyon Milletvekili Gültekin Uysal’ı genel merkezde ziyaret eden Pak ve Dağlı, ardından İYİ Parti Isparta Millletvekili Dr. Aylin Cesuru Ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik ettiler. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan DP Alaçam İlçe Sekreteri Serkan Dağlı, ‘’Adalet, hukuk ve demokrasi mücadelemiz devam edecek. Demokrat Misyonun Bayrağı her daim dalgalanacaktır’’ dedi. Alaçam - Yeni Asya

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