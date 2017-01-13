Denetleme gücü zayıflatılıyor

Denge Denetleme Ağı görüşülmekte olan anayasa paketi ve yapılması öngörülen sitem değişikliği ile ilgili yayınladığı açıklamada, öngörülen sistemin denetleme açısından sorunlu bir teklif olduğu ve denetleme gücünün zayıflatıldığı belirtildi.

300’e yakın Sivil Toplum Kuruluşu’nun görüşlerini yansıtan Denge Denetleme Ağı bir açıklama yayınlayarak, görüşülmekte olan anayasa paketiyle ilgili değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Denge Denetleme Ağı’ndan yapılana açıklamaya göre, görüşülen anayasa teklifi, özellikle yürütme alanında kapsamlı değişiklikler önerirken; yasamanın, reforme edilmesi gereken temsil, denetim ve kanun müzakere etme yetkileri ile ilgili olarak kısıtlı önerilerde bulunmaktadır.

Kamuoyu denetimi alanlarında reforma ihtiyaç var

Denge Denetleme Ağı’nın yaptığı açıklamada, “Ağ olarak ilk günden bu yana savunduğumuz üzere, denge denetleme sisteminin işler hale gelmesi için yerel yönetimler, medyanın denetim işlevini yerini getirmesi ve kamuoyu denetimi alanlarında da reforma gereksinim vardır. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde, başta siyasî partiler ve seçim sistemi ile Meclis İçtüzüğü olmak üzere, yerel yönetimler, medya ve yurttaş katılımı alanlarında da denge ve denetleme ilkeleri ekseninde ilgili düzenlemelerin yapılması, önceliğimizdir” ifadeleri kullanıldı.

Kuvvetler ayrılığı sağlanmalı

Denge Denetleme Ağı tarafından yapılan açıklamada anayasa paketinde bulunması gerekli olan ölçütlere de yer verildi. Buna göre: “Devlet otoritesine dair yetkiler, kuvvetler ayrılığını sağlayacak şekilde gerçekleşmeli. Devlet otoritesine dair yetkiler, yasama, yürütme ve yargı organları arasında görece eşit ölçülerde paylaştırılır ve hiçbir organ, diğerinin yetki alanına müdahale etmez, böylece kuvvetler ayrılığına uygun bir tasarım ortaya çıkar. Organların seçimi kuvvetler ayrılığına uygun şekilde yapılmalı. Her organ diğerini denetleyici anayasal yetki, hak ve sorumluluğa sahip olmalı.”

Aynı gün seçim yapılmamalı

Yasama organı ile yürütme organının seçimlerinin aynı gün yapılmasının teklif edilmesi ve arada hiçbir başka seçimin olmaması, denge ve denetleme mekanizmasının zarar görmesine neden oluyor. Neden? Seçmenler de sistemde dengeleyici rol üstlenebilirler. Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini farklı siyasi gelenek ya da partilerden seçerek yasama ve yürütme organı arasında bir denge kurmayı gözetebilirler. Bunun için iki organın seçimleri farklı günlerde yapılmalı; seçimler aynı gün olacaksa, iki seçim arasında farklı tarihler arasında kademelendirilmiş bir seçim takvimi oluşturulmalıdır.

Denetleme gücü zayıflatılıyor

Yeni düzenleme ile ilgili sorunlu bölümlere dikkat çeken Ağ, değişikliklerin sebep olabileceği problemleri ortaya koyuyor. Bu sorunlardan bazıları şöyle; “Cumhurbaşkanının parti başkanı ve / veya yöneticisi olmasını engelleyen bir düzenlemenin olmaması, yürütmenin yasama üzerindeki etkisini artırıyor. Nasıl? Tüm siyasî partilerde milletvekili aday listelerine son şeklini genel başkanlar veriyor. Milletvekillerinin, seçilmeleri halinde, parti genel merkezlerinin talepleri doğrultusunda hareket etmeleri çok olası. Bu durum, yasama organının hem yasa yapma hem de yürütmeyi denetleme gücünü olumsuz etkiliyor.” Her erk bir diğerini denetleyici anayasal yetki, hak ve sorumluluğa sahip olmalı. Her organ, diğer organların faaliyetlerini inceleme ve gerekli durumlarda, anayasal yetkilerini kullanarak, söz konusu faaliyetleri kısıtlama hakkı ve sorumluluğuna sahiptir.

Kanun teklifi yetkisi verme yetkisi

Kanun teklifi verme yetkisinin sadece milletvekillerine verilmiş olması olumludur. Ancak cumhurbaşkanına yasama alanında kararname çıkarmaya ilişkin tanınan geniş yetki, yasama yetkisinin yürütme ile yasama arasında paylaşılması sonucunu doğurabilir. Nasıl? Cumhurbaşkanı, icraatlarını yürütebilmek ve hayata geçirebilmek için yeni kanunlara ihtiyaç duyacaktır. Kanun yapma yetkisi yasama organına aittir. Bu kanunların çıkarılması için yürütme, yasama organına bağımlı olacaktır ve bu da cumhurbaşkanı ile yasama organını uyumlu çalışmaya zorlayan bir faktöre dönüşecektir. Nihayetinde ise yasama organı, cumhurbaşkanını dengeleyen bir rol oynayacaktır. Ancak bu teklif cumhurbaşkanına, kararnameler konusunda yasama alanına girmesine neden olabilecek kadar geniş yetkiler tanıyor. Teklife göre, cumhurbaşkanı kararnamesinin Meclis onayından geçmesi gerekmiyor. Bu riskin önüne geçebilmek için özellikle siyasi partilerin işleyiş biçiminin değişmesi ve Meclis komisyonlarının etkin bir şekilde çalışır hale getirilmesi büyük önem taşıyor.

Meclis zayıflatılıyor

Teklifte, cumhurbaşkanı kararnamesinin sınırları net olarak tarif edilmiyor. Nasıl? Cumhurbaşkanı, Meclisin onayına gerek kalmadan ya da Meclisten çıkan bir yetki kanunu olmaksızın kararname çıkarabiliyor. Ayrıca yönetmelik ve OHAL kararnamesi çıkarabiliyor, kararname ile kamu tüzel kişiliği kurabiliyor. Cumhurbaşkanının hem yardımcılarını hem de bakanları ve bunun yanında, devletlerdeki temsilcileri tek başına ataması Meclisi zayıflatıyor. Neden? Cumhurbaşkanının yaptığı önemli atamalarda, yasama organı tarafından bir denetim yapılması gerek. Yasama organının yaptığı “sorgulama” ile, atamaların yasama organı tarafından onanması, yürütmenin denetimi ve güçlü yasama için gerekli.

Meclisi tek başına feshetme yetkisi

Öte yandan,cumhurbaşkanına Meclis seçimlerinin yinelenmesine tek başına karar verme yetkisi tanınması, Meclisin bu gücünü azaltıyor. Nasıl? Meclis, cumhurbaşkanının veto ettiği kanunları salt çoğunlukla kabul edebilecek. Ancak teklif cumhurbaşkanına, Meclisi tek başına feshetme yetkisi veriyor. Bu yetki, Meclisin, cumhurbaşkanının veto ettiği bir yasayı yeniden çıkarmasını zorlaştıracaktır.

Atanmışlara seçilmişlerle aynı yetki

Atanmış cumhurbaşkanı yardımcıları, halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda onun yetkilerini aynen kullanabiliyor. Sonuçları nedir? Atanmışların seçilmişlerle aynı yetkileri kullanabilmesi, temel demokratik değer ve uygulamalara ters düşüyor.

Yargı bağımsızlığı risk altında

Yargının bağımsız olduğu ifadesine, tarafsız olduğu ifadesinin eklenmesi yargıyı güçlendiriyor. Bu gelişme, yargı denetiminin sağlanması açısından önemli ancak tek başına yeterli değil. Neden? Yapılan değişiklik olumlu, ancak bunu sağlayacak mekanizmalar teklifte yok. Parti liderlerinin aday listelerinin, dolayısıyla Meclisin oluşumda sahip oldukları etki; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerinde cumhurbaşkanının var olan atama yetkilerinin aynen korunması; ayrıca cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından atanan HSYK üyelerinin göreve başlamasının bir diğer organın onayını gerektirmemesi değişikliği zayıflatıyor.

Cumhurbaşkanının hesap verebilirliği zorlaşıyor

Cumhurbaşkanının cezaî sorumluluğunun olması, cumhurbaşkanının denetimi ve hesap verebilirliğinin sağlanması için önemlidir. Bu yüzden onu suçlandırabilecek Meclisin, yürütmenin etkisi altında olmaması gerekir. Kritik nokta nedir? Teklifte, cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu bulunuyor ve kapsamı sadece vatana ihanet ile sınırlı tutulmayıp genişletiliyor. Bu olumlu bir nokta. Ancak hem Meclisin bu konudaki denetim görevini yerine getirebilmesini sağlayacak rakamların çok yüksek olması (soruşturma için Meclis tam sayısının beşte üçü, Yüce Divan’a göndermek için üçte ikisi) hem de mevcut siyasi parti yapısı ile seçim sisteminin etkisi sonucu oluşacak meclis aritmetiği, yürütmenin yasama üzerindeki etkisini arttırarak cumhurbaşkanının hesap verebilirliğini zorlaştırabilir.

Seçim sistemi ve siyasi partilerle alakalı düzenleme yok

Hükümet sisteminde değişiklik öngören teklifin seçim sistemi ve siyasî partiler rejiminde bir düzenleme yapmaması, denge ve denetlemenin gerektiği şekilde kurulmasını önlüyor. Neden? Meclis siyasi partilerden oluştuğu için, yürütmeyi denetleyecek yasama organının, çoğulculuğu sağlayacak süreçler sonucunda oluşması önem kazanıyor. Seçim sistemi, Meclis üyelerinin kişisel özelliklerinin, seçilme kriterleri bakımından, parti mensubiyetlerinin önüne geçeceği şekilde düzenlenmeli. İstanbul – Yeni Asya