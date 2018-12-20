Dengelenme değil durgunluk

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomi durumu değerlendirdi.

Karatepe, “Ekonomi yönetimi Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı açıklamalarda yaşanan ekonomik sorunların kontrol altına alındığı ve bir dengelenme sürecine girildiğini belirtse de, açıklanan veriler bu iddiaları teyit etmiyor, aksine sorunların giderek derinleştiğini gösteriyor” diye yazdı. Karatepe’nin euronews’de yer alan açıklamaları şöyle; “Dengelenme açıklaması ağırlıklı olarak kurların Ağustos ayında ulaştığı seviyelerden gerilemiş olmasına, faizlerde bir miktar düşüşe ve Kasım ayı TÜFE’de yaşanan küçük miktar gerilme dikkate alınarak yapılıyor. Ancak döviz kurları düşmüş olmasına rağmen liranın yılbaşına göre hâlâ yaklaşık %40 değer kaybettiği görülüyor. Enflasyonda yaşanan gerilemenin ise uygulamaya konulan vergi indirimleri ve daralan iç talepten kaynaklandığını biliyoruz. Bankacılık sektörü üzerine uygulanan baskıların nominal faiz oranlarının düşmesine yol açmasına rağmen, bankalar tarafından faiz kaybını telâfi etmek için uyguladıkları yüksek oranlı komisyonlar nedeniyle kredilerin toplam finansman maliyetinin hâlâ çok yüksek seyrettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu göstergelere bakarak ekonomide bir dengelenme yaşandığını söylemek mümkün değil. Reel sektöre ilişkin açıklanan veriler Türkiye’de “dengeleme” yerine bir durgunluk sürecine girildiğine işaret ediyor.”