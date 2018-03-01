Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden astsubay Rıza Asal, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Gülen Hareketinin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında itirafçı beyanları ve teşhisleri neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinde görevli şüpheli astsubay Rıza Asal gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılığa ifade veren şüpheli Asal, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Asal'ın tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Asal hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin SAT Komutanlığı emrinde görevli iken hali hazırdaki Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruma ekibinde görev yapmak üzere atandığı belirtildi. AA

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