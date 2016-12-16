İstanbul'da Sarayburnu açıklarında bir deniz otobüsünün kazan dairesinde yangın çıktı.

İstanbul Sarayburnu bölgesindeki deniz otobüsünde yangın çıktı. İskeleye çekilen deniz otobüsündeki yolcular acil tahliye edildi. YANGIN MAKİNE DAİRESİNDE ÇIKTI Alınan bilgiye göre, Bursa Deniz Otobüsleri'ne (BUDO) ait "Yıldırım Bayezid" isimli deniz otobüsü Sarayburnu açıklarında seyir halindeyken makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir römorkör ve 5 botla müdahale edilen deniz otobüsü Sarayburnu'ndaki iskeleye yanaştırıldı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. DHA

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