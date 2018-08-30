Türkiye’de bir yıl tutuklu kalan gazeteci Deniz Yücel 1 milyon TL’lik tazminat dâvâsı açtı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel ’in ‘haksız tutuklandığı’ gerekçesiyle tazminat dâvâsı açtığını duyurdu. RSF’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Almanya merkezli Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel Türkiye’de bir yılı aşkın süreyle ‘haksız tutuklamaya uğradığı’ gerekçesiyle 1 milyon TL tutarında tazminat dâvâsı açtı. Avukatı Veysel Ok’un İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açtığı dava 25 Eylül’de başlayacak” denildi.

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