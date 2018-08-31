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Denizlerde av sezonu yarın başlıyor

31 Ağustos 2018, Cuma 11:42
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av sezonunun yarın açılacağını hatırlatarak, "Sezonumuz hayırlı uğurlu, bereketli olsun. İnşallah kazançlı olur. Vira bismillah." dedi.

Özkaya, 1 Eylül'de açılacak denizlerde av sezonuna ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Av yasağının 15 Nisan'da başladığını anımsatan Özkaya, yeni av sezonuna ilişkin, "Sezonumuz hayırlı uğurlu, bereketli olsun. İnşallah kazançlı olur. Vira bismillah." diye konuştu.

Özkaya, bu sezon denizden beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, palamudun bol olacağını kaydetti. Özkaya, boyutları küçük de olsa istavrite yönelik de olumlu beklentilerini aktardı.

Balıkçılığa sahip çıkılması ve stoklara zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayan Özkaya, "Aşırı avlanan her balık stoklara zarar verir. Kuralına uygun avlanırsak denizlerimiz bereketli, bize yeter. Av ve tekne boyuna uygun avcılık yaparsak hem balıkçımız bu işe devam edebilir hem de vatandaşlar balık yer. Kısacası kurallara uygun avlanma yapılırsa stoklarımız kendini yenileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok balık çok para getirmiyor"

Özkaya, sektörün ayakta kalması için tüm paydaşların elinden geleni yapması gerektiğine dikkati çekerek, "Balıkçının para kazanabilmesi için balıkları reel fiyattan satılabilmesi lazım. Bu da ancak arz talep dengesi kurularak sağlanır. Ben yakalamazsam başka ülke yakalar gibi düşüncelerden vazgeçmeliyiz. Çok balık çok para getirmiyor. Satabileceğimiz kadar balık yakalamamız lazım. Bugünümüzü değil, geleceğimizi kurtarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bölgesel balıkçılığa geçilmesi gerektiğinin altını çizen Özkaya, her balıkçının kendi alanında avlanmasının stoklara olumlu yansıyacağını anlattı.

Özkaya, balıkçılık sektörünün Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 4 milyar lira katkı sağladığını belirterek, yaklaşık 350 bin kişiye dolaylı olarak istihdam sağlayan sektörün güçlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin çıkması gerektiğini kaydetti.

 

AA

Etiketler: av, balık, deniz
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