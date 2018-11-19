Denizli'de eğitim uçağı düştü

Denizli Valisi Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağınının düştüğünü, bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, pilot adayı ve eğitmenin olduğu uçak Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğü bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi. Vali Karahan, içinde iki kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti. "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor" Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Okunma Sayısı: 369

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.