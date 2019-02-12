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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Denizli'deki operasyonda bin yıllık kitaplar ele geçirildi

12 Şubat 2019, Salı 11:23
Denizli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen altın yazmalı 4 papirüs kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'den getirdikleri tarihi eserleri satmak isteyenlerin olduğu şeklindeki ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı.

Otomobili durduran ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğine sahip 4 kitap ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinde, kitapları çöpten bulduklarını iddia eden zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tarihi kitapları inceleyen Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahriye Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süryanice ve Aramice oldukları belirlenen kitapların papirüs yaprakları üzerine yazıldığını, Meryem Ana ve Hz. İsa tasvirlerinin yer aldığı ikisinin yaklaşık bin yıllık, diğer ikisinin ise yaklaşık 500 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Deri ciltli ve erguvan renkli yaprakları olan kitaplarda altın yaldızlı işlemelerin de dikkat çektiğine işaret eden Bayram, şu bilgileri verdi:

"Bu tefsirlerde Hz. İsa'nın doğumundan ölümüne kadar hayatından kesitler ele alınmış. Hz. İsa'nın Meryem Ana'ya müjdelenişi, Hz. İsa ile Meryem Ana'nın buluşma figürü, Hz. İsa'nın aranışı ve ardından üç müneccimler tarafından bulunuşu, Hz. İsa'nın Mısır'a kaçışının tasvirleri yer alıyor.

Diğer kitaplarda ise dünyayı çeviren burçlar ve astronomi bilgileri, çift başlı kartal, ölen kişilerin ruhları ile ilgili konular yer alıyor. Ayırca bir kitapta Shakespeare'in Hz. İsa'yı anlattığı bir eserinin tasvir edildiğini gördük."

Kitapların üzerinde kayıt olmadığını, bazı bölümlerinin kesildiğini gözlemlediklerini aktaran Bayram, "Bir müzeye ait envanter numaraları olduğu için kesilmiş olabilir, ondan emin değilim. Son yıllarda Suriye'deki müzelerden çok sayıda eser kaçırıldı. Özellikle Türkiye'de çok sayıda el yazması ele geçiriliyor. Bu nedenle o bölgeye ait olabilir. Sadece yazılardan oluşan kitaplar da Aramice yazılmış ve dolayısıyla o bölgeye ait." diye konuştu.

AA

Etiketler: Denizli, tarihi eser, Suriye, papirüs, kitap
Okunma Sayısı: 901
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