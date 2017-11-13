Deprem sonrası ırkçı paylaşımda bulunan hastane müdürü açığa alındı

Acıbadem Sağlık Grubu, Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen ve 300'ü aşkın kişinin öldüğü depremin ardından Twitter hesabından "Hazır deprem olmuş bırakalım gebersinler" mesajı paylaşan çalışanı Öznur Ilgar'ın açığa alındığını duyurdu.

Kurumun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Acıbadem Sağlık Gurubu'nda müdür olarak görev yapan Ilgar'ın hesabının hacklenerek bu mesajın atıldığı iddiasıyla bugün Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Kurumun iç denetim birimleri tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Savcılık ve kurumumuz tarafından yapılan incelemeler tamamlanana kadar, çalışanımız açığa alınmıştır" dendi.



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