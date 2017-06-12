Deprem uzmanından uyarı ve öneri

DEPREM uzmanı Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'de korku oluşturan Karaburun İlçesi'ndeki 6.2 büyüklüğünde 16 saniye süren sarsıntının uyarıcı bir deprem olduğunu söyledi. Prof.Dr. Ercan, bölgede henüz boşalmamış bir enerji olduğunu, 5.1 büyüklüğüne varan artçıların 15 gün süreceğini bildirdi.

Prof.Dr. Ercan, yaptığı açıklamada yazlık evleri olan İzmirliler'e buralara gitmesini önerirken, "Kuşadası, Didim, Çeşme hatta Karaburun'a bile gidebilirler. Zira Karaburun'da zemin sağlam. Yazlıklar her şeyden önce daha güvenli. Bahçelerinde çadır kurup korku içinde bekleyeceklerine yazlıklara gitsinler" dedi.

Deprem uzmanı Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili 10 yıldan bu yana uyarılarda bulunduğunu, söylediklerinin tam isabet ile gerçekleştiğini söyledi. Prof.Dr. Ercan, İzmir'in gevşek ve sulu zemini olan bölgelerinde depremin çok daha büyük hissedildiğini söyledi. Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan tsunami beklemediğini belirterek, bu depremin 5.1 büyüklüğüne varan artçıların 15 gün süreceğini, İzmir'de yaşayanların mümkünse yazlıklara veya 2007 yılı sonrasında yapılan konutlara taşınmasını istedi.

"BENİM İÇİN TAM İSABET"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı açıklamada, "Bu benim için tam isabet. Daha önce İzmir depremi Karaburun Midilli, Foça üçgeninde, Midilli körfezine yakın olacak demiştim, tam isabet oldu. Deprem beklentim büyüktü, 7'den büyük bekliyordum. İlk gözlemlere göre depremin odağı kuzey doğudan gelen Zeytinbağ kırığı ile Manisa Foça üzerinden gelen Gediz kırığının çatalında Midili depremidir. Sığ bir depremidir. Türkiye depremleri sığdır. Güzel olan şey bizim Bornova kırığı ile İzmir kırığını harekete geçirmemiştir. Eğer harekete geçirse farklı şeyleri konuşurduk" dedi.

SULU ZEMİN SARSINTIYI BÜYÜTTÜ

Depremin İzmir'in bazı semtlerinde zeminin sulu ve gevşek olması nedeniyle çok daha şiddetli hissedildiğini belirten Prof.Dr. Ercan, şöyle konuştu:

"Depremi İzmir'de Bornova, Mersinli, Bayraklı, Alsancak, Konak, Basmane, Alabey, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Çiğli, Menemen, Güzelbahçe, Urla ve İnciraltı gibi zemini çok gevşek ve sulu olan yerlerde hissedilmiştir. Zeminin sulu ve gevşek olması sarsıntı büyütme katsayısı 2 ile 4 olması nedeniyle çok güçlü hissedilir, etkileri de çok büyük olur. İzmir içinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem olmuşçasına bir sarsıntı olmuştur. Buna karşın İzmir içinde Depremin yıkım gücü yaklaşık 7-8 arasıdır. Bu depremde İzmir'de yapıların genellikle iyi olması nedeniyle kırsal kesimlerde yığma taş yapılarda yıkım yaratmış olabilir. Baca devrilmeleri, duvar yıkılmaları olabilir. Midilli ve Sakız bölgesinde etkisi daha büyük olmuştur. En az etkiyle İzmir'in kuzeyindeki yamanlar dağı ile güneydeki Dikmen dağı ve Aydın yolundaki konutlar daha az etkilenmiştir nedeni de buraları kaya üzerine oturmuştur."

DEPREMİN ENERJİSİ BOŞALMADI

Depremin uyarıcı olduğunu söyleyen Prof.Dr. Ercan, "Depremin enerjisinin tamamı boşalmamıştır uyarıcı depremdir. Ben öyle bakıyorum, halen boşalmamış büyük bir enerji vardır. Gelecek yıllarda 6.7. ile 6.9 depremiyle bu enerji boşalır. Ama zamanını bilemem. Yaklaşık on yıldır bu bölgede deprem olur diyordum. Depremi gerçek gücü 600 kilometre uzaklıktaki deprem veri noktalarından gelecek bilgilere göre belli olur. Yunanistan Rusya, Fransa sonuçlarına bakmamız lazım. Büyük depremler yakındaki jeofizik duraklarında sağlıklı tespit edilemez. Balıkesir, Muğla, Aydın ve Denizli'de çok güçlü hissedildi. Bu depremin bir süredir hareketli olan Manisa depremi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Hareket eden kırıklar bir birinden farklıdır. Bu depreme bir uyarıcı olarak bakıyorum. Deprem 16 saniye sürmüştür. Önümüzdeki 15 gün içinde hissedeceğimiz artçı depremleri 5.1 hissedeceğiz. Herhangi bir tsunami beklemiyorum" dedi.

"YAZLIKLARINIZA GİDİN"

Valiliğin daha geniş bir açıklama yapacağını söyleyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmirliler'e yazlıklarına göçme önerisinde bulundu. Prof.Dr. Ercan, şunları ekledi:

"İzmirlilere önerim; olanlar yazlık evlerine göçsünler. Kuşadası, Didim, Çeşme hatta Karaburun'a bile gidebilirler. Zira Karaburun'da zemin sağlam. Yazlıklar her şeyden önce daha güvenli. Bahçelerinde çadır kurup korku içinde bekleyeceklerine yazlıklara gitsinler. Evlerine güvenmeyenler sağlam evleri olan tanıdıklarına akrabalarına gidebilir. İkinci aşamada evlerine baktırsınlar. İzmir'de donatı paslanma sorunu var. Her 100 evden 70'inde donatı paslanması var. Bu, kadınlarda kemik erimesine benzer. Depremlerde bu yapılar çok güvensizdir. Ne yazık ki, yılardır bütün ısrarıma rağmen, İzmir Gediz Çatalağzı üzerinde denize yakın yerlerde yapılaşma sürmektedir. Vatandaşlar buralarda emlak alarak yenilerinin yapılmasını adeta teşvik etmektedir. İzmir'in kurtuluşu dağlardaki yerlere taşınması ile olur. Yamanlar dağı, Dikmen dağı, Aydın yolu etrafı en güvenli yerlerdir. Yeni yerler satın alacaklar 2007 yılından sonrası yılda yapılanları seçsinler."