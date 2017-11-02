'Depremde 3 bin yangın çıkacak'

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, İstanbul’da beklenen olası depremde 3 bine yakın yangın olabileceğini söyledi. Kılıç, depremde yaşanacak patlamaların nedeninin gaz olacağını belirterek “Depremde doğalgaz otomatik kapansa da borulardaki gazlar risk” dedi.

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, İstanbul’da beklenen olası bir depremde 3 bine yakın yangın / patlama öngörüyor. Kılıç, yüksek binaların yüzde 95’inin depremde yangın güvenliği açısından uygun olmadığını söylüyor. Kılıç, “Deprem sonrası yaşanan patlamaların en büyük nedeni gaz. Şu anda 1999 depremine göre daha yaygın doğalgaz kullanılıyor. Deprem esnasında her ne kadar doğalgaz akışı ana vanadan kapansa da doğalgaz borularının içerisinde kalan gazlar risk oluşturuyor” diyor.

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