Dersim 80 yıl sonra AİHM’de

1938 yılında Dersim İsyanına karşı düzenlenen askeri harekat sırasında, yakınları öldürülen, kendisini de yaralı kurtulan Ali Doğan, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı.

Ailenin Avukatı Barış Yıldırım, davanın AİHM’de harekatla ilgili açılan ilk dava olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, 1938 yılında Türkiye’nin, iç karışıklıklara müdahale etmek amacıyla, Dersim bölgesine düzenlediği askeri harekat sırasında sekiz yaşında olan Ali Doğan, annesi ve iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 20 akraba ve köylüsünü kaybetti. Köylüler yeni adı Buzlupınar, eski adı Kırnık olan bölgede öldürüldü. Ali Doğan ise olaydan yaralı kurtuldu.

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