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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Devlet adaletli davranmalı

14 Nisan 2017, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Adana Temsilciliğinin düzenlediği “Hürriyet ve Adalet” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Ahmet Battal “Haklının hakkını bu dünyada korumak ve vermek devletin vazifesidir” dedi.

Yeni Asya Gazetesi Adana Temsilciliğinin düzenlediği ve gazetemiz yazarlarından araştırmacı-yazar Prof. Dr. Ahmet Battal’ın konuşmacı olarak katıldığı “Hürriyet ve Adalet” adlı konferans uzun bir süre devam eden salon sıkıntısının ardından coşkun, canlı ve hürriyet ve adalet aşığı bir kalabalık kitlenin katılması ile gerçekleşti. Konferans Süleyman Uçar’ın Kur’ân-ı Kerîm okuması ile başladı. Abdurrahman Koçak’ın İslâm âleminin ve ülkemizin içinde bulunduğu kaos ortalımını özetleyen konuşmasının ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Ahmet Battal konuştu.

Battal, konuşmasına Fatiha Sûresi’nde Cenâb-ı Allah’ın ‘Sırat-ı Müstakim’ olarak “her türlü ifrat ve tefritten uzak kalarak yani adalet içinde yaşamayı” bize gösterdiğini anlatarak başladı. Allah’ın ‘zalimleri’ ve ‘zulmedenleri’ sevmediğini, bizlerin ‘sabırlı olmamız’ ve ‘acaba ben ne yaptım ki bu zulme uğradım’ diye düşünmemiz gerektiğini anlatan konuşmacı, şöyle devam etti: “Devlet, işlerinde daima adaletli davranmalıdır. Bugünlerde bazıları siyasetten uzak durmamızı, hataları görme zamanı olmadığını, hükümete ve devlete tam destek olmamızı, adalet isteme zamanı olmadığını söyleyerek zulme rıza göstermektedirler. Yeni Asya ise, Kur’ân’ın çağdaş tefsiri olan Risale-i Nur’dan aldığı adalet dersini, kırk sekiz yıldır, bütün muzır manilere rağmen, elinden geldiğince neşrediyor.“ 

“HAKLIYA HAKKINI VER”

“Adalet nedir?” diye soran Battal, şöyle devam etti: “Adalet haklıya hakkını vermektir. En önemli hak hayat hakkı ve hürriyettir. Haklının hakkını bu dünyada korumak ve vermek devletin vazifesidir. Devleti devlet yapan adaletidir, masumun hakkını korumayı gerektirir. Yani Buna adalet-i mahza yani mutlak/tam adalet denir. Ayrıca suçluya cezasını vermektir. Bu da devletin vazifesidir. Suçluya ceza vermek, kamu düzenini korumak, masumun hakkını vermemek, gözardı etmek zulümdür. Birileri buna adalet dese de bu zulümdür. Hatta padişahın bir ihtimali düşünüp kardeşini katletmesi dahi zulümdür.” “Birinin hatası ile başkalarının cezalandırılamayacağını” Risale-i Nurlar’dan örneklerle açıklayan Battal, adalet için uyulacak kuralları maddeler halinde açıkladıktan sonra konuşmasını bitirdi. Prof. Dr. Ahmet Battal, dinleyicilerin sorularını da cevaplandırdıktan sonra konferans sona erdi. Temsilciliğimiz de konferansın yapıldığı salonun önünde mağaza sahiplerinin de iznini alarak açtığı sergide Yeni Asya Neşriyat eserlerinin hem tanıtımını hem de satışını yaparken, minik Yeni Asya okuyucuları da, Yeni Asya poşetlerine, Külliyatımızın cep kitaplarından birininde içine konulduğu üç bine yakın broşürü vatandaşlara dağıttılar.

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