Devlet kuramıyorsa biz kuralım

Yeni kÂğıt fabrikaları kurulmasını talep eden Türkiye Matbaacılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz “Devlet kuramıyorsa, bizlere arazi versin, teşvik versin, hep birlikte fabrika kuralım ve işletelim” dedi.

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, sektörün kâğıt tedarik etmede ciddî sıkıntılar yaşandığını, birçok alanda kâğıt ve kartonların yüzde 90’ına yakının yurt dışından ithal edildiğini söyledi. İthal kâğıt kullanan yayıncılık sektörü, Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı hızlı değer kaybı dolayısıyla zor bir dönemden geçiyor. Türkiye’de 1936’dan 2005’e kadar aralıksız kâğıt üretiminin yapıldığı SEKA kâğıt fabrikasının özelleştirilmesinden sonra, yalnızca birinci hamur kitap kâğıdı üretilebiliyor. Ancak bu üretim pazarın yüzde 3’üne denk geliyor. Gürbüz, kâğıtta Türkiye’nin dışa bağımlı olduğunu ifade ederek bunun sebebinin yıllar önce Seka kâğıt fabrikalarının kapatılması olduğunu savundu.

‘Birlikte fabrika kuralım ve işletelim’

Türkiye’de birinci hamur kâğıt üreten beş fabrika olduğunu anlatan Gürbüz, şöyle devam etti: “Bunların yıllık kapasite toplamları yılda 250 bin ton civarında, oysa ülkemizde yılda yaklaşık 650 bin ton 1. hamur kâğıt kullanılmakta, geri kalan 400 bin ton kâğıt ithal edilmektedir. Bu fabrikalarımızın kapasitelerini arttırmalarını, yeni birimler oluşturmalarını ve diğer kâğıt ürünlerini üretmeleri için Ar-Ge çalışmaları yapmalarını talep ediyoruz. Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu yerli üretimden geçer. Bu aynı zamanda cari açığın azalmasına ve daha çok insanımızın istihdam edilmesine olanak sağlar.” Yeni kâğıt fabrikaları kurulmasını talep eden Gürbüz “Devlet kuramıyorsa, bizlere arazi versin, teşvik versin, destek versin, yol göstersin; tüm matbaacılar, yayıncılar, gazeteciler, kâğıt tedarikçileri hep birlikte fabrika kuralım ve işletelim” dedi.

‘işletmeler kapanma riskiyle karşı karşıya’

Gürbüz, kâğıt ve malzeme tedarikçilerinin döviz kurlarındaki artıştan dolayı satışlarda temkinli davranmaya başladığını ve vadeli kâğıt satmayı durdurduklarını aktararak “Bankaların ticarî kredi faizlerinin aşırı yüksek olmasından dolayı meslektaşlarımızın yüksek faizli krediler kullanması mümkün görünmemektedir. Nakit para sıkıntısında olan sektörümüz, peşin para ile iş yapmakta zorlanmaktadır” diye konuştu. Sektörde birçok işletmenin kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığını öne süren Gürbüz, karton ve kâğıt ithalatında gümrük vergisi alınmamasını, geçici bir süre kâğıt ve kartondan KDV alınmaması ve sektördeki işletmelerin yapılandırılan borçlarının 2019 yılına ertelenmesini talep etti.