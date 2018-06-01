“Devletin benden özür dileyeceği günü bekliyorum”

Kayseri’de, 572 gün önce başlayan Boydak ailesinin ve yöneticilerinin yargılandığı 9 sanıklı davaya tutuklu sanık Memduh Boydak, “Ağabeyim Şükrü Boydak devletten özür diledi ama ben devletimden özür dilemiyorum. Devletin benden bir gün özür dileyeceği günü bekliyorum” dedi.

Savcı mütalaasında 815 gündür tutuklu sanık Memduh Boydak hakkında ‘silahlı terör örgütü yönetmek’ suçundan 15 yıl ila 25 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti. Devletin kendisinden bir gün özür dileyeceği günü beklediğini ifade eden sanık Memduh Boydak, “Zulüm, haksızlık, yargısız infaz yapıldı. İadeyi itibarımı bir gün alacağım. Bu ülkeden bir dolar para kaçırmadım. Kim kaçırdıysa Allah belasını versin. Benim ailemden teröristin t’si bile çıkmaz. Araba koleksiyonu yapmadım, sevgili yapmadım, bir tane var o da evde, hayırseverlik koleksiyonu yaptım. 900 kuruluşa yardım ettik, içinde cemaat de var. Devletin bilmediğini biz nereden bilebiliriz” dedi.

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