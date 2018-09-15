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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

‘Devletin yanındaymış gibi görünenlere’ dâvâ açıldı

15 Eylül 2018, Cumartesi 14:20
Isparta’da kendilerini örgütle mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ kurdukları iddia edilen gruba yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kendilerini darbe girişimi sonrası örgütle mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, kurdukları yayın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla suç örgütü kuran ve yönetenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında silahlı suç örgütünü kurup yönetme, üye olma, yardım etme, görevi kötüye kullanma, yağmaya teşebbüs, iftira, dolandırıcılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve ele geçirme suçlarından cezalandırılmaları için kamu dâvâsı açıldı. Soruşturma kapsamında, bazı şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi.

AA

Etiketler: ısparta, mahkeme, dava, başsavcılık
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