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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Devletin zirvesi cenaze namazında buluştu

23 Haziran 2017, Cuma 19:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında vefat eden annesi Şükran Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile bakanlar, milletvekilleri ve partilerini de katıldığı cenaze töreni ile ebediyete uğurlandı.

Merkez Melikgazi ilçesindeki Selçuklu eseri Cami Kebir’deki cenaze törenine Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, Vali Süleyman Kamçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM eski başkanı Cemil Çicek, MHP İstanbul Milletvekili Saffet Sancaklı, Teknik Direktör Tolunay Kafkas gibi isimler katıldı. Aslen Kayserili olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sivil kıyafetle katılması dikkat çekti. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, bir toplantı nedeniyle Kazakistan’da bulunduğu için hemşerisi Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki’yi telefonla arayıp, başsağlığı dileklerini iletti. Gül ailesi adına, Abdullah Gül’ün kardeşi Macit Gül, cenaze töreninde hazır bulundu. 

ERDOĞAN CUMA NAMAZINI SEYRAN CAMİSİ'NDE KILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını cenaze töreni yapılacak camiye geç kalacağı için havaalanı yolu üzerindeki Seyrani Camisi'nde kıldı. Daha sonra da cenaze namazının kılınacağı Cami Kebir'e geçti. Yoğunluk nedeniyle Cami Kebir'in avlusu dolunca, Kayseri Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namaz öncesi cemaatin caminin içinde saf tutarak kılabilecekleri anons edildi. 

Cenaze töreni öncesi Cami Kebir ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın uçaklarının Erkilet Havalimanı'na gelişi sırasında Kayseri hava sahasında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar eşlik etti. Kayseri'de cenaze namazı sırasında polis helikopterleri de havadan denetim yaptı.

Konukların taziye dileklerini tek tek kabul eden Bakan Özhaseki’nin zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kılınan namazın ardından Şükran Özhaseki’nin cenazesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ve diğer bakanların omuzlarında  cenaze arabasına kadar taşındı. Cenaze daha sonra Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım cenaze töreni sonrası ketten ayrıldı.

DHA

Etiketler: mehmet özhaseki, cenaze
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