Devletler tepişiyor, insanlık eziliyor

Suriye'de ABD, Rusya, Çin, İran gibi ülkeler menfaat kavgası yaparken, milyonlarca masum insan bombalar altında ölüyor, sakat kalıyor, yerinden yurdundan oluyor. Ülkede tam bir insanlık trajedisi yaşanıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisinin özel danışmanı Jan Egeland, Halep’te bir insanlık trajedisinin yaşandığına dikkat çekerek, "50 bin sivilin yerinden edildiğini tahmin ediyoruz. Sahadaki bütün aktörler uluslararası insanî yardım çalışanlarına erişim izninin verilmemesinde suçludurlar" dedi.

İRAN DENKLEME GİRMEK İSTİYOR

Türkiye ile Rusya’nın Suriye’nin genelinde ateşkes için çalışmalar yürüttüğü açıklamaları üzerine denklem dışında kalmak istemeyen İran, bölgedeki Şii milisleri harekete geçirdi. Şii milisler dün de tahliye konvoylarına saldırdı, 800 kişiyi rehin aldı.

Putin: Erdoğan’la anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Putin, Halep konusunda Erdoğan’la ağustosta anlaştıklarını söyleyerek, O zaman Türkiye’nin, sivillerin hayatının korunması için, Halep’te silÂh bırakmaya hazır olacak militanların çıkarılması için gereken bütün yardımı göstereceği konusunda anlaşmıştık” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halep’teki silahlı grupların çekilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 Ağustos’taki Rusya ziyaretinde anlaştıklarını açıkladı. Putin, “Halep’te tam olarak üzerinde anlaştığımız şeyler oluyor. Bunlar konusunda, St. Petersburg’u ziyaret ettiğinde Türkiye Cumhurbaşkanı ile anlaşmıştık” dedi. Rus lider, “O zaman Türkiye’nin, sivillerin hayatının korunması için, Halep’te silah bırakmaya hazır olacak militanların çıkarılması için gereken tüm yardımı göstereceği konusunda anlaşmıştık” ifadesini kullandı. Japonya ziyaretinde konuşan Putin’in, Suriye’de Halep sonrası için siyasi çözüm vurgusu da dikkat çekti. Rus lider, sıradaki adımın ülke çapında bir ateşkes sağlanması olduğunu ve Rusya’nın bu konuda görüşmeler yapacağını açıkladı. Putin, ‘Suriye için barış görüşmelerini Kazakistan’ın başkenti Astana’da devam ettirmeyi önermek’ konusunda Erdoğan’la anlaştıklarını da duyurdu. Putin, bu görüşmelerin Cenevre sürecinin devamı olacağını söyledi.

Rusya’ya ‘savaş suçu’ suçlaması

Diğer yandan Suriye’de görev yapan dört kuruluş, Halep’te sivillere yönelik saldırılardan Rusya’yı sorumlu tutan bir ortak açıklama yaptı. Arama-kurtarma grubu Suriye Sivil Savunma, Suriye İnsan Hakları Ağı, Bağımsız Doktorlar Birliği ve İhlal Dokümantasyon Merkezi adlı kuruluşların BM’ye bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’na gönderdiği mektupta Halep’te düzenlenen 304 saldırıdan ‘büyük olasılıkla’ Rusya’nın sorumlu olduğu belirtilerek, bu saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiği ve savaş suçu olarak sınıflandırılabileceği savunuldu. Mektupta 304 saldırıdan 28’inin aralarında çocukların da bulunduğu sivillere yönelik olduğu, 101 saldırıda çocukların da öldüğü, 42’sinde yasaklı olmasına rağmen misket bombası ve 20’sinde yerleşim yerlerinde yangın silahları kullanıldığı, 51 saldırıda hastane ve tıbbi merkezlerin, 18’inde okulların ve 21’inde camilerin hedef alındığı iddia edildi. Kuruluşlar, Halep’teki savaş suçlarında İran’ın rolünün de soruşturulmasını talep etti. Bölgede İran’a bağlı yaklaşık 70 bin kişilik paramiliter gücün bulunduğu belirtilerek, İran güvenlik ve istihbarat birimlerinin Suriye ordusuna danışmanlık ve yardım sunduğu da eklendi.

İşbirliğine hazırız

Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Halep’teki son gelişmeler bağlamında bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi. Başbakan Yıldırım, Halep’te tahliyelerin başladığını ancak tahliye sürecinde sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiğini, Halep’teki insani durumun endişe verici olduğunu, bu çerçevede, şehirden tahliyelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için ülkemizin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Başbakan Yıldırım tahliye sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için İran’ın da gerekli girişimleri yapacağından emin olduğunu ve bu konuda İran’la işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

7 bin kişi tahliye edildi

Ankara’nın Halep’teki isyancıların tahliyesi konusunda arabuluculuk girişimine yardımcı olduğunu belirten Putin, Erdoğan ile birlikte Suriye’nin tamamında ateşkes için de çalışmalar yaptıklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı, Suriye ordusunun Halep’te güvenliği sağlamasının ardından sivillerin evlerine geri dönmeye başlayabileceğini de sözlerine ekledi. Türkiye ile Rusya’nın arabuluculuğunda varılan anlaşmanın ardından Halep’in doğu bölgelerinden tahliyeler sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeden şimdiye kadar beş konvoyla 7 binin üzerinde sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada son 24 saatte 6 bin 400’ü aşkın kişinin tahliye edildiği bilgisi verilmişti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Suriye misyonu başkanı Marianne Gasser, dün gece de karanlığa rağmen otobüslerle tahliyelerin devam ettiğini belirterek, abluka altındaki bölgelerde halen 200’ü aşkın yaralının bulunduğunu kaydetti.

Trump: Suriye’de güvenli bölgeler inşa edeceğiz

Trump, Pensilvanya eyaletindeki Hershey’de yaptığı konuşmada, kampanyası süresince birçok kez yaptığı Suriye’de ‘güvenli bölge’ oluşturma sözünü tekrarladı. New York Times’ın haberine göre Trump “Suriye’de olanlara baktığımda yaşananlar çok üzücü. İnsanlara yardım edeceğiz. Suriye’de güvenli bölgeler inşa edeceğiz. Bu bölgelerin inşasına yardım edeceğiz. Böylece insanların bir şansı olacak” dedi. Trump ayrıca bu ‘güvenli bölgelerin’ inşası için masrafları petrol zengini Körfez ülkelerine karşılatabileceklerini de belirtti. Kampanyası süresince Suriye’de ‘güvenli bölge’ oluşturulmasını savunan Trump bunun ülkeden kaçan sığınmacıların sayısını azaltacağını ve komşu ülkleler ile Avrupa üzerindeki yükü hafifleteceğini söylemişti. Sputnik Haber’de yer alan bilgilere göre, Trump’ın açıklamaları Suriye ordusunun Halep kentinin kontrolünü tamamen geri kazanmasının ardından geldi.