Devlette tasarruf adımları

Kamu kurumlarında araç kiralamaya üst sınır geliyor, yeni bina yapımı durduruldu.

Kamudaki tasarruf kapsamında Kamu Tek Hesabı ile Hazine’nin borçlanma ihtiyacının düşürülmesi hedefleniyor. Araç kiralamaya üst sınır kuralının sürdüğü plana göre, kamunun yeni bina yapımı acil ihtiyaç dışında durduruldu. Mal ve hizmet alımı da tek elden yürütülecek. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, alınan bakanlar kurulu kararı uyarınca diğer bakanlıklarla konuşarak bir dizi tasarruf tedbiri geliştirdi. Kamuda yüzde 30’a varan tasarruf hedefiyle yapılan çalışma çerçevesinde özellikle bu yılki cari harcamalar üzerinden sıkı bir takip yapılacak. Çerçevesi duyurulan Orta Vadeli Plan’a göre; 2018 yılının geri kalan bölümünde 35 milyar lira tasarruf öngörülüyor.

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