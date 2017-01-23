DHKP-C'li teröristin cenazesi Adli Tıp'ta

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde polisin 'teslim ol' çağrısına ateş ederek karşılık veren ve öldürülerek etkisiz hale getirilen DHKP/C'li terörist Bilgehan Karpat'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Teröristin metruk binaya bıraktığı çanta ve poşet ise terör ekiplerince incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor DHA

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