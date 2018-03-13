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13 MART 2018 SALI - YIL: 49

DİB atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

13 Mart 2018, Salı 10:02
Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen atandı.

Söz konusu atamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74 ve 76'ncı maddeleri ile 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesi gereğince uygun görüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararda Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'nın da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Prof. Dr. Martı'nın görevlendirme kararı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile 633 sayılı kanunun 10'uncu maddesi gereğince gerçekleştirildi.

AA

Etiketler: diyanet, dib
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