Dikkat çeken gelişme: Adına açılmış 26 hatta 'ByLock' çıktı; serbest bırakıldı!

Edirne'de Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen 52 yaşındaki Nihat Ayan, sistemde pasaportuyla ilgili 'zayi' kaydı nedeniyle Gülen Hareketi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yapılan incelemede adına açılmış 26 cep telefonu hattında da 'ByLock' kullanıldığı belirlenen Ayan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve 20 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

İzmir nüfusuna kayıtlı Nihat Ayan, geçen 19 Mayıs günü Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Pasaport işlemleri sırasında, pasaportunda 'zayi' kaydı bulunan Nihat Ayan, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Ayan'ın üzerine kayıtlı kendi hattı dahil 26 cep telefonu numarasında şifreli cep telefonu haberleşme uygulaması 'ByLock' kullanıldığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayan, 'ByLock' kullanmadığını öne sürdü.

Finans müdürü olarak çalıştığı dönemde şirkete alınan hatların kendi üzerine kaydedildiğini savunan Ayan,

"Ben 2014 yılına kadar 10 yıl Manisa'da bir maden şirketinde finans müdürü olarak çalıştım, daha sonra emekli oldum. Şirket adına alınan GSM hatlarının bazılarında imzam bulundu. Benim imzam hatları teslim alındığına dairdi. Aldığım hatları insan kaynakları müdürü Yusuf Y.'ye teslim ederdim. O da şirket çalışanlarına cihazlarla beraber teslim ederdi. Şirket adına kayıtlı olan hatların bir kısmı benim TC kimlik numaram ile kaydedilmiş" dedi.

Gülen Hareketi ile herhangi bir alakası olmadığını anlatan Ayan, ailesinden kimsenin soruşturma geçirmediğini söyledi.

Cep telefonunda kullanıldığı öne sürülen 'ByLock' programından haberi olmadığını ve kullanmadığını ifade eden Ayan, doğduğu ülke Bulgaristan'da oturma izninin devam etmesi için Kapıkule'den 1 günlüğüne çıkış yapmak için geldiğini belirtti.

Gülen Hareketi şüphelisi Nihat Ayan, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı talebiyle Edirne 1'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme de savunma yapan Ayan, "Ben adıma 26 tane GSM hattı çıkarıldığını savcılıkta öğrendim. 2014 yılında operatör değişikliği yapıldı. Yeni operatör bazı hatlar ve cihazlar teslim etti. İmza sirkülerinde imzam olması nedeniyle şirket adına bu hatları ben teslim aldım ve insan kaynakları müdürüne teslim ettim" diye konuştu.

ADLİ KONTROL VE 20 BİN KEFALET

Edirne 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Nihat Ayan'ı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, ''ByLock'' tespit raporunu da göz önüne alarak adli kontrol şartı ve 20 bin lira kefaletle serbest bırakırken, yurt dışına çıkış yasağı vermedi.

GÜLEN HAREKETİ ŞÜPHELİLERİNİN PASAPORTLARI 'ZAYİ' OLARAK İŞARETLENDİ

MİT raporuna göre, Gülen Hareketi şüphelilerden ByLock kullandığı tespit edilenlerin pasaportları yurt dışına çıkış yapmaması için sisteme 'zayi' olarak kaydedildi.